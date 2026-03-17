Trabajadores del comercio: “No aceptaremos retrocesos en derechos conquistados”

Dirigentes del sector comercio criticaron los recientes anuncios del Gobierno y el empresariado, alertando sobre retrocesos en derechos laborales y advirtiendo posibles movilizaciones.

En un encuentro de trabajadores del holding Cencosud, que agrupa a Jumbo, Easy, Paris y Santa Isabel, representantes sindicales reaccionaron con dureza al retiro del proyecto de negociación colectiva ramal y a las presiones para eliminar los feriados irrenunciables, en un contexto que consideran adverso para el mundo laboral.

La actividad, que contó con el respaldo de la CUT y Conatracops, fue leída como una señal de unidad frente a lo que califican como una “arremetida” contra derechos históricos, en medio de un escenario que, según acusan, debilita la posición de los trabajadores.

En ese marco, la dirigenta Karen Díaz cuestionó que “los empresarios están negociando de manera precaria, sin valorar a la clase trabajadora”, advirtiendo que “para nosotros es importante sostener un diálogo con el gobierno y los empresarios, para avanzar y no retroceder, por ejemplo, en materia de feriados irrenunciables, porque son derechos adquiridos con la lucha de los trabajadores”.

En la misma línea, Claudio Sagardías sostuvo que “los feriados irrenunciables no son negociables” y llamó “a los trabajadores a no dejarse amedrentar, a salir a las calles de ser necesario”, endureciendo el tono frente a eventuales cambios en esta materia.

Por su parte, Sergio Fuentes afirmó que “es momento de que los trabajadores se organicen y estén alertas ante la arremetida del gobierno contra la clase trabajadora”, insistiendo en la necesidad de articulación del sector frente al actual escenario.

Las declaraciones se producen tras el retiro del proyecto de negociación ramal y en medio de propuestas desde la CPC para eliminar feriados irrenunciables, lo que, a juicio de las organizaciones, configura un escenario que podría significar retrocesos en condiciones laborales y derechos adquiridos.

Asimismo, desde el mundo sindical enfatizaron que “los derechos no se negocian a la baja. Se defienden y se conquistan con organización y lucha”, reforzando el llamado a la movilización y defensa de las conquistas laborales.