Presidenta de la Corte Suprema por indultos: “debe ser eliminada” y propone consejo para evaluarlos

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se mostró partidaria de eliminar la figura del indulto presidencial y propuso que sea reemplazada por un consejo que analice cada caso.

En medio del debate por eventuales indultos, la máxima autoridad del Poder Judicial señaló que “es una facultad que tendrá que ejercerla en su mérito, analizando -como he tomado conocimiento en los medios de comunicación social- las circunstancias del caso”, aunque remarcó su postura crítica frente a esta herramienta.

En esa línea, sostuvo que la facultad del indulto presidencial “debe ser eliminada, y que sea un consejo el que analice los casos, porque con todo, un indulto depende también de las razones que se invoquen“, agregando que “muy bien sabemos que hay una norma en la Constitución política de la República que dice que no se puede revivir procesos fenecidos, no se pueden criticar en el fondo decisiones de orden jurisdiccional. Entonces pareciera que mejor no debería estar el indulto”.

En entrevista con 24 Horas, Chevesich también afirmó que “tengo entendido, según lo que me manifestó el Presidente (Kast) en su momento en calidad de electo, que no le gustaba la figura del indulto. Pero igual iba a analizar porque la facultad la tiene”, subrayando además que, en casos anteriores, “la Corte Suprema le hizo presente lo que dice una norma de la Carta Fundamental, y en este caso insisto: es una facultad presidencial. Vamos a ver qué argumentos de carácter excepcionales, porque la resolución tiene que ser fundada, así lo dice la ley”.

Respecto a la eventual liberación de uniformados condenados, planteó que “yo no tengo la sentencia para poder determinar en qué condiciones (el individuo) fue condenado”, aunque precisó que “si hay una sentencia condenatoria, es porque se superó aquella duda razonable, (el tribunal) adquirió convicción que una determinada persona, en este caso un uniformado, cometió un hecho punible y le cupo participación sea como autor, cómplice o encubridor”.

La magistrada también abordó los casos de corrupción en el Poder Judicial, señalando que “personalmente me da vergüenza. Creo que a todo el Poder Judicial también”, y añadió que “dicen que habían comentarios de pasillo que en la Tercera Sala había una especie de tarifa por fallos. Yo lo vine a saber después, y si eso no se verbaliza, alguien no lo pone en conocimiento de la presidencia o la misma Sala no se da cuenta y no lo releva, es imposible tomar decisiones”, junto con advertir que “yo no puedo afirmar ni negar que existan funcionarios de cualquiera de los escalafones del Poder Judicial que incurran en actos contrarios a la probidad, deshonestos. Sí puedo asegurar que, ante una denuncia, se investigará“.

En materia institucional, Chevesich indicó que “desde 2014 que la Corte Suprema está postulando sacar todo lo concerniente al Gobierno Judicial, y que nos dediquemos los miembros de la judicatura a nuestra labor esencial que es la judicatura, o sea, fallar”, planteando además que espera que el Congreso impulse un “Consejo de Nombramientos” “que esté compuesto por personas que realmente cumplan su labor, en el sentido de que nombren a los mejores, que apliquen la meritocracia”, y aclarando que “no va a ser un logro mío, va a ser un logro del Congreso. Obviamente esperamos que nos citen para conversar, para lograr un consenso en torno a cómo debería estar conformado ese consejo“.

Finalmente, respecto al reajuste fiscal, advirtió que “hoy en la mañana fui notificada que llegó un oficio del ministro de Hacienda dando a conocer que también estaríamos impactados con un recorte presupuestario del 3%”, señalando que buscará evaluar sus efectos porque “un recorte de esa naturaleza, en determinado subtítulo de nuestro presupuesto, va a afectar la continuidad del Poder Judicial“.