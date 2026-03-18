Matthei y sus primeros disparos al Presidente Kast: criticó retiro de decretos ambientales

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó la decisión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de retirar una serie de decretos ambientales que se encontraban en trámite en la Contraloría General de la República y que fueron ingresados por la administración del expresidente Gabriel Boric.

A través de su cuenta en la red social X, la exalcaldesa de Providencia manifestó su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la protección de especies nativas y del medio ambiente.

“Muchos de ustedes me han preguntado sobre el retiro de decretos que protegen a especies nativas de nuestro país. Mi postura es clara: Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural”, señaló.

El pronunciamiento de Matthei se produce luego de que el Ejecutivo retirara decenas de decretos ambientales impulsados durante la administración anterior para revisarlos antes de continuar su tramitación.

Desde el gobierno se explicó que la decisión busca realizar una “revisión minuciosa y exhaustiva” de esas normas. Entre los decretos retirados se encuentran regulaciones relacionadas con la protección de especies y áreas naturales.

Entre ellos figura el que aprobaba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de las ranitas de Darwin, además del decreto que declaraba monumento natural al pingüino de Humboldt. También se incluyen normas destinadas a la creación de parques nacionales y reservas.

Matthei planteó que el desarrollo económico debe compatibilizarse con la protección ambiental. “Espero que la revisión de estas normativas nos permita alcanzar un equilibrio real, donde el desarrollo de Chile avance de la mano con la protección de nuestra fauna y medio ambiente”, afirmó.

Sus declaraciones se suman a los cuestionamientos surgidos desde distintos sectores políticos tras la decisión del gobierno de retirar estos decretos para su revisión.

Muchos de ustedes me han preguntado sobre el retiro de decretos que protegen a especies nativas de nuestro país. Mi postura es clara: Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural. Espero… — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) March 18, 2026