Organizaciones y científicos alertan “posibles retrocesos ambientales” por retiro de 43 decretos

Organizaciones socioambientales y sociedades científicas alertaron por el retiro de 43 decretos ambientales, advirtiendo efectos en la salud, el medioambiente y las comunidades.

Las entidades firmantes señalaron que la medida implica riesgos relevantes, indicando que el retiro de normas sobre planes de descontaminación y calidad del aire genera “posibles retrocesos ambientales, en la salud y en la vida de las comunidades”.

Entre los decretos afectados —ingresados entre 2023 y 2026 tras procesos técnicos y participativos— se encuentran normas de calidad ambiental, emisión industrial, instrumentos de adaptación al cambio climático y reglamentos del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, además de medidas para especies y áreas protegidas.

En la declaración pública, las organizaciones sostienen que “el retiro de estos actos implica suspender el avance de su entrada en vigencia”, lo que retrasa medidas urgentes para fortalecer estándares ambientales, la institucionalidad y el resguardo de la salud y los territorios.

Entre las más de 240 organizaciones y 150 expertos que suscriben la declaración, destacan referentes de distintos sectores: ONG FIMA, Fundación Terram y Chile Sustentable en el ámbito técnico; Amnistía Internacional, Greenpeace y Oceana Chile a nivel internacional; Modatima, Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia y No Alto Maipo como movimientos sociales; además de voces académicas como Cristina Dorador, Antonio Lara y Olga Barbosa, junto a sociedades científicas como SOCHMET y la Sociedad de Socioecología y Etnoecología.

Asimismo, remarcan que esta decisión “envía una señal preocupante a nuestra sociedad”, ya que en lugar de acelerar herramientas acordadas, se opta por postergarlas, lo que también califican como una falta de respeto hacia quienes participaron en estos procesos.

Asimismo, las organizaciones hicieron un llamado al Ejecutivo, señalando que es necesario “transparentar los procesos y abrir el diálogo con la sociedad civil y las sociedades científicas”, subrayando la importancia de estos instrumentos frente a la crisis climática, ecológica y de contaminación.

La lista completa de adherentes, que incluye juntas de vecinos, comunidades indígenas y agrupaciones de defensa territorial de todo el país.