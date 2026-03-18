Presidente Kast activa comité de auditoría estatal y fija primera sesión para este viernes

El Gobierno pondrá en marcha este viernes la primera sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia clave del plan del Presidente José Antonio Kast para ejecutar una revisión transversal del aparato estatal.

La reunión se realizará al mediodía en el Palacio de La Moneda y será encabezada por la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo.

El objetivo de esta primera cita es constituir formalmente el comité, definir su mandato, establecer reglas de funcionamiento y fijar una priorización inicial de las áreas que serán auditadas.

Auditoría total al Estado

La creación del comité forma parte del instructivo presidencial firmado el mismo día de la asunción de Kast, en el que se estableció la realización de una “auditoría total” al Estado.

La iniciativa responde a uno de los principales ejes del nuevo gobierno, centrado en la revisión del uso de recursos públicos, la eficiencia del gasto y los estándares de probidad.

En su discurso inaugural, el Mandatario afirmó que recibió un país “en peores condiciones de las que podíamos imaginar”, con debilidades en las finanzas públicas y en los mecanismos de control del gasto.

Estructura en tres niveles

El diseño del proceso contempla una arquitectura institucional en tres niveles.

En la cúspide estará el comité estratégico, integrado por autoridades de gobierno como la propia Castillo, el subsecretario del Interior Máximo Pavez, el subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez y el asesor presidencial Francisco Riveros.

Este grupo tendrá la función de definir prioridades, orientar el proceso y tomar decisiones estratégicas.

En un segundo nivel, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno asumirá la coordinación técnica de las revisiones.

Finalmente, las unidades de auditoría interna de cada ministerio y servicio serán las encargadas de ejecutar las fiscalizaciones en terreno.

Foco en seis meses iniciales

Según lo definido por el Ejecutivo, la denominada “auditoría de entrada” se desarrollará durante los primeros seis meses de gobierno.

El proceso contempla una revisión transversal del funcionamiento administrativo, financiero y de gestión de los organismos públicos.

Entre las áreas prioritarias se encuentran:

Transferencias de recursos

Procesos de contratación

Contratos de alta relevancia fiscal

Gestión de personal

Ejecución presupuestaria

Focalización y auditorías externas

Aunque el objetivo declarado es revisar la totalidad del aparato estatal, en el gobierno reconocen que el proceso requerirá focalización. En la práctica, se priorizarán aquellas reparticiones donde existan mayores riesgos o debilidades en los mecanismos de control.

En esos casos, no se descarta complementar el trabajo con auditorías externas para reforzar la revisión.