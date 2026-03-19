Gobierno de Kast designa a cinco nuevos embajadores ante organismos multilaterales

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, informó del nombramiento de cinco nuevos embajadores que representarán a Chile ante organismos multilaterales. La designación, dada a conocer mediante un comunicado oficial, estable la presencia diplomática del Gobierno de José Antonio Kast en foros internacionales como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Organización Mundial del Comercio, entre otros.

Roberto Ampuero asumirá como representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York. El reconocido escritor y exministro de Relaciones Exteriores posee un PhD en Letras y un Master of Arts por la Universidad de Iowa. Su trayectoria internacional incluye los cargos de embajador en México y España, y actualmente se desempeñaba como miembro de la Junta Directiva de la Universidad Nacional Andrés Bello y columnista en El Mercurio de Valparaíso.

Para la misión ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington D.C., fue designado José Miguel Castro. El médico veterinario y magíster en Gestión Ambiental por la Universidad del Desarrollo ejerció como diputado por Renovación Nacional durante dos periodos consecutivos (2018-2026), representando al tercer distrito de la Región de Antofagasta. Castro hizo historia al convertirse en el primer parlamentario de dicha región en asumir la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, liderará la delegación chilena ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en París. El ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, que además cuenta con un magíster en Administración Pública por Harvard, fue director nacional del SENCE y jefe de la División de Innovación en el Ministerio de Economía, donde administró el Fondo de Innovación para la Competitividad.

Luis Plaza fue nombrado embajador ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra. El abogado de la Universidad de Valparaíso y diplomático de carrera, con un máster en Derecho Internacional por la Universidad Católica de Lovaina, cuenta con una extensa hoja de ruta en el servicio exterior que incluye misiones en Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea. Hasta su designación se desempeñaba como director de la División de Ciencias, Energía, Educación, Innovación y Astronomía (DECYTI) en Cancillería, cargo que ocupó tras haber sido embajador en Noruega.

Finalmente, Marta Bonet asumirá como representante ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), también con sede en Ginebra. La abogada de la Universidad Central, graduada de la Academia Diplomática y con un máster en Administración Pública por la École Nationale d’Administration de Francia, posee una sólida experiencia en asuntos consulares y multilaterales. Bonet, quien ejercía como directora general de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, había servido previamente como representante alterna de Chile ante la OMC y la OCDE.