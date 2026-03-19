Hacienda detecta 1.800 morosos del CAE: “Nunca ha sido un derecho social no pagarlo”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que 1.800 personas con altos ingresos mantienen deudas impagas del CAE, y defendió el cobro asegurando que no pagar “nunca ha sido un derecho social”.

El secretario de Estado detalló que un cruce de datos de la Tesorería General de la República permitió identificar a estos deudores, señalando que “hay 1.800 personas en Chile morosas del CAE que tienen sueldos brutos por arriba de 5 millones de pesos mensuales y suman en total una deuda no pagada del fisco de 20 millones de dólares”.

En ese contexto, advirtió el aumento de la morosidad, indicando que “en moneda de igual valor, hoy día son 4 billones o sea, la morosidad ha aumentado ocho veces”, y enfatizó que “nunca ha sido un derecho social, además, no pagarlo, las cuentas hay que pagarlas”.

Según explicó, la deuda también alcanza a otros tramos de ingresos, afirmando que “son 800 millones de dólares la deuda total de las personas que ganan más de 1,5 millones de pesos brutos al mes y que adeudan pagos del crédito con garantía estatal”.

El ministro anunció acciones de cobro, asegurando que “la vamos a ir a cobrar y vamos a actuar muy ágilmente en las potestades del juicio ejecutivo que incluye embargos”, y añadió que “espero que no veamos grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de 5 millones de pesos y que lo está ganando gracias a un crédito que le dio el Estado, me costaría entenderlo”.

Además, el titular de Hacienda marcó una distinción respecto de quienes enfrentan dificultades económicas, señalando que “la gente que no le ha ido bien que ha tenido problemas puede estar muy tranquila”, pero advirtió que “no está permitido no pagar” y que “estas otras situaciones son parte de la cultura que queremos cambiar”.