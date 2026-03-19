Michael Comber por golpe de mesa medioambiental de J.A. Kast: “La tesis del copamiento no es tal”

El director ejecutivo del Instituto Libertad, Michael Comber descartó una ‘agenda de copamiento’ por parte del Gobierno de José Antonio Kast. Esto a propósito del retiro de Contraloría de 43 decretos supremos en trámite de toma de razón, vinculados a distintas iniciativas que datan desde 2023 hasta el presente año.

En conversación con Al Pan Pan, con Mirna Schindler, Comber expresó que el retiro de las iniciativas “no es un error”, anotando que “siempre, en todas las administraciones, las primeras semanas son tremendamente intensas y se producen cruces”.

“Pasa que en esta administración esto se ve más masivo, más grande, por el altísimo nivel de documentos ingresados a último minuto por la administración de Gabriel Boric“, complementó, asegurando que la cifra de decretos ingresados en enero pasado no superaba la decena.

“Nadie se habría enterado, pero son cuarenta y tres porque ingresaron todos o casi todos los últimos dos meses (…) Lo que no se hizo en cuatro años se trató de hacer en dos meses y por eso esto se ve más masivo, de una dimensión mayor”, reiteró.

Sin embargo también reparó en la dimensión comunicacional de la disputa, afirmando que será compleja de llevar para La Moneda: “Esos son los riesgos a los que se enfrenta cualquier Gobierno. En este caso ha habido un ordenamiento mucho más claro respecto a las opiniones que cada ministro ha hecho sobre su cartera (…) Como se ha levantado una cierta cuña respecto que vamos a avanzar a rajatabla con cualquier tipo de iniciativa que genere empleo a pesar del medioambiente. Se mezcla con el tema de los retiros, que era un tema técnico súper concreto, y finalmente se leen ambas cosas juntas”.

Igualmente, reparó en el manejo del sector de la disputa medioambiental: “El presidente del Partido Republicano, declarándole la guerra a las ranitas de Darwin, no ayuda mucho en ese sentido. Y ahí se producen ciertos ciertos cruces que mezclan lo técnico con lo comunicacionala. Y eso es un riesgo evidente que va a estar presente en toda la guerra del Gobierno.”