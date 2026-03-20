Comité de auditoría del Gobierno se constituye: revisarán especialmente Caso Convenios y Procultura

El gobierno del Presidente José Antonio Kast constituyó este viernes en La Moneda el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia que encabezará el proceso de revisión del aparato público anunciado al inicio de la actual administración.

En su primera sesión, el organismo definió los lineamientos generales de la auditoría que se realizará durante los primeros seis meses de gobierno. En ese marco, el comité acordó incluir una revisión especial de los denominados casos Convenios y Procultura.

Según lo definido en la instancia, la medida busca determinar si existen antecedentes adicionales en distintos organismos públicos o eventuales responsabilidades de autoridades vinculadas a proyectos que han sido objeto de cuestionamientos. En caso de que se detecten nuevos antecedentes, estos serán remitidos a las instituciones competentes para su análisis.

En la actualidad, los casos Convenios y Procultura se encuentran bajo investigación del Ministerio Público desde 2023, cuando comenzaron a conocerse los primeros antecedentes sobre transferencias de recursos públicos a fundaciones desde gobiernos regionales y servicios públicos. Desde entonces, las fiscalías regionales han desarrollado diversas diligencias, formalizaciones y levantamiento de antecedentes en distintas regiones del país, con indagatorias que abarcan delitos asociados a la asignación y ejecución de fondos fiscales. En ese marco, las principales aristas de ambos casos han sido objeto de investigaciones penales en curso y de seguimiento público desde hace más de dos años.

La constitución del comité marca el inicio formal de la denominada “auditoría de entrada”, uno de los compromisos planteados por Kast durante el inicio de su mandato.

En su discurso de asunción, el Mandatario señaló que recibió un país “en peores condiciones de las que podíamos imaginar”, mencionando debilidades en el control del gasto y en la situación fiscal.

Los tres niveles de trabajo

La estructura de la auditoría contempla tres niveles de trabajo. En el nivel superior se encuentra el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, encargado de definir las prioridades del proceso y supervisar su desarrollo.

La instancia está integrada por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo; el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez; y el asesor presidencial Francisco Riveros.

En paralelo, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) asumirá la coordinación técnica a nivel nacional.

Por su parte, las unidades de auditoría interna de cada ministerio, subsecretaría y servicio público estarán encargadas de ejecutar las revisiones en terreno.

De acuerdo con el diseño presentado por el Ejecutivo, el proceso abarcará de forma transversal a la administración pública.

No obstante, se pondrá especial atención en áreas consideradas de mayor riesgo, como transferencias de recursos, contratación pública, ejecución presupuestaria y gestión de personal.

La decisión de incorporar una revisión específica de los casos Convenios y Procultura introduce un foco adicional dentro de la auditoría, concentrando parte de las revisiones en episodios que han sido objeto de investigaciones y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

Con esta iniciativa, el gobierno busca levantar antecedentes técnicos sobre el funcionamiento de distintos organismos del Estado y revisar eventuales fallas en los mecanismos de supervisión del gasto fiscal.