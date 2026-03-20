Bachelet en La Moneda: Kast recibe a exmandataria en medio de incertidumbre por candidatura a la ONU

Sin aviso público, sin punto de prensa y por el acceso menos visible de Palacio.

A las 15:00 horas de este viernes, la expresidenta Michelle Bachelet ingresó a La Moneda por el subterráneo para reunirse con el Presidente José Antonio Kast. La escena, discreta en la forma, contrasta con el tamaño del dilema que se cocina adentro: el respaldo —o no— del Gobierno a su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

La reunión se desarrolló sin declaraciones previstas, en línea con el hermetismo que ha rodeado la decisión. Kast había señalado que resolvería el tema tras asumir, pero el calendario avanza y la definición sigue en suspenso. Todo apuntaba a que este viernes tampoco habría humo blanco, y así fue. La exmandataria se retiró de Palacio alrededor de las 17 horas, sin declaraciones; tampoco hubo pronunciamiento por parte del Ejecutivo.

El contexto aprieta. Desde la oposición ya instalaron una advertencia política: negar el apoyo a Bachelet podría impactar la relación con La Moneda en el arranque del nuevo ciclo. Pero en el oficialismo el clima es distinto. Ahí no solo hay dudas, sino gestiones concretas para bajar la postulación que impulsó el gobierno de Gabriel Boric y que cuenta con el respaldo de Brasil y México.

La ofensiva más visible vino desde la UDI, donde un grupo de diputados presentó un proyecto de resolución para que la Cámara pida formalmente retirar la candidatura. La jugada, sin embargo, no alineó al sector. Desde la misma derecha surgieron críticas a la idea de “pautear” al Presidente, evidenciando que el tema también divide aguas internas.

No es un debate nuevo entre ambos protagonistas. Kast y Bachelet ya habían abordado este asunto el 22 de diciembre, pocos días después del balotaje. En esa cita, además de seguridad, defensa e infancia, se puso sobre la mesa la carrera por Naciones Unidas. Tras ese encuentro, el hoy Mandatario insistió en que necesitaba más antecedentes antes de decidir.

Parte de esa información esperaba obtenerla en el cambio de mando, con la presencia de los presidentes de Brasil y México, quienes respaldan la candidatura. Pero no llegaron. Y Bachelet tampoco asistió, una ausencia que en su momento fue interpretada en la derecha como una señal de debilitamiento.

Hoy, con la candidata internacional sentada nuevamente en La Moneda y la presión cruzando todo el sistema político, el margen de indefinición se acorta. La decisión sigue sin anuncio, pero el costo de seguir postergándola ya empezó a acumularse.