Publicidad
Bachelet en La Moneda: Kast recibe a exmandataria en medio de incertidumbre por candidatura a la ONU PAÍS Foto: Archivo/Diciembre 2025/AgenciaUNO

Bachelet en La Moneda: Kast recibe a exmandataria en medio de incertidumbre por candidatura a la ONU

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Bajo total reserva, la exmandataria llegó a La Moneda para reunirse con el Presidente, quien aún no ha definido si apoyará su opción internacional. Michelle Bachelet se retiró de Palacio a eso de las 17 horas y no hubo declaraciones de ninguna de las dos partes. [ACTUALIZADA]

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La determinación se ha ido postergando pese al paso de los días, mientras aumentan las presiones desde distintos sectores: algunos advierten efectos políticos si no prospera, otros impulsan activamente su caída, incluso con iniciativas en el Congreso que no logran consenso interno. El tema arrastra conversaciones previas y gestiones inconclusas para recabar respaldos externos, y hoy, con el escenario más apretado, la falta de resolución comienza a tener costos visibles.
Desarrollado por El Mostrador

Sin aviso público, sin punto de prensa y por el acceso menos visible de Palacio.

A las 15:00 horas de este viernes, la expresidenta Michelle Bachelet ingresó a La Moneda por el subterráneo para reunirse con el Presidente José Antonio Kast. La escena, discreta en la forma, contrasta con el tamaño del dilema que se cocina adentro: el respaldo —o no— del Gobierno a su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

La reunión se desarrolló sin declaraciones previstas, en línea con el hermetismo que ha rodeado la decisión. Kast había señalado que resolvería el tema tras asumir, pero el calendario avanza y la definición sigue en suspenso. Todo apuntaba a que este viernes tampoco habría humo blanco, y así fue. La exmandataria se retiró de Palacio alrededor de las 17 horas, sin declaraciones; tampoco hubo pronunciamiento por parte del Ejecutivo.

También te puede interesar:
Presidente Kast aún no define respaldo a Bachelet para la ONU y prioriza agenda de seguridad
Presidente Kast aún no define respaldo a Bachelet para la ONU y prioriza agenda de seguridad
Keiko Fujimori respalda candidatura de Bachelet a la ONU pese a “discrepancias ideológicas”
Keiko Fujimori respalda candidatura de Bachelet a la ONU pese a “discrepancias ideológicas”

El contexto aprieta. Desde la oposición ya instalaron una advertencia política: negar el apoyo a Bachelet podría impactar la relación con La Moneda en el arranque del nuevo ciclo. Pero en el oficialismo el clima es distinto. Ahí no solo hay dudas, sino gestiones concretas para bajar la postulación que impulsó el gobierno de Gabriel Boric y que cuenta con el respaldo de Brasil y México.

La ofensiva más visible vino desde la UDI, donde un grupo de diputados presentó un proyecto de resolución para que la Cámara pida formalmente retirar la candidatura. La jugada, sin embargo, no alineó al sector. Desde la misma derecha surgieron críticas a la idea de “pautear” al Presidente, evidenciando que el tema también divide aguas internas.

También te puede interesar:
Bolsonaro hijo critica en el Congreso a la ONU por candidatura de Bachelet
Bolsonaro hijo critica en el Congreso a la ONU por candidatura de Bachelet
A tres días del cambio de mando, Squella adelanta posiciones: “Bachelet no puede dirigir la ONU”
A tres días del cambio de mando, Squella adelanta posiciones: “Bachelet no puede dirigir la ONU”

No es un debate nuevo entre ambos protagonistas. Kast y Bachelet ya habían abordado este asunto el 22 de diciembre, pocos días después del balotaje. En esa cita, además de seguridad, defensa e infancia, se puso sobre la mesa la carrera por Naciones Unidas. Tras ese encuentro, el hoy Mandatario insistió en que necesitaba más antecedentes antes de decidir.

Parte de esa información esperaba obtenerla en el cambio de mando, con la presencia de los presidentes de Brasil y México, quienes respaldan la candidatura. Pero no llegaron. Y Bachelet tampoco asistió, una ausencia que en su momento fue interpretada en la derecha como una señal de debilitamiento.

Hoy, con la candidata internacional sentada nuevamente en La Moneda y la presión cruzando todo el sistema político, el margen de indefinición se acorta. La decisión sigue sin anuncio, pero el costo de seguir postergándola ya empezó a acumularse.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad