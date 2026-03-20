“No nos estamos quejando”: Gobierno responde a Marcel y defiende auditoría a administración Boric

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast puso en marcha esta semana un Comité de Auditorías para revisar cómo quedaron los ministerios tras la administración de Gabriel Boric.

Y es que, para defender su plan de “Reconstrucción Nacional”, el Ejecutivo ha enfatizado la existencia de problemas fiscales y ha apuntado al gobierno anterior. “Aquellos que quisieron refundar el país, que tuvieron el país en sus manos, lamentablemente no supieron gestionar el país”, dijo el Presidente Kast desde Penco la semana pasada.

La respuesta de los aludidos no tardó en llegar. “A pesar de que teníamos una situación difícil, no nos dedicamos a quejarnos ni a culpar al gobierno anterior de la situación con la que partíamos. Nos dedicamos a trabajar, a gobernar”, fustigó el exministro de Hacienda, Mario Marcel, en entrevista con Radio Duna.

“Un proceso muy sano”

Hoy, la subsecretaria de la Segpres y directora del mencionado comité de auditorías, Constanza Castillo, defendió la iniciativa como un paso necesario hacia la transparencia: “Creo que empezar una nueva administración haciendo una inspección total de las cuentas bancarias es un proceso muy sano para dar la información total y transparente de los recursos públicos a los chilenos”.

El comité, que cuenta con más de mil auditores internos, comenzó su trabajo este viernes y ya fijó un cronograma para revisar los años 2024, 2023 y 2022. Para Castillo, la labor no es un reproche, sino una manera de ofrecer certezas: “No nos estamos quejando, sino que estamos trabajando para los chilenos, para dar certezas, y lo estamos haciendo en las diferentes áreas que son prioritarias para el Presidente de la República”.