La jefa de comité de Renovación Nacional, la senadora María José Gatica, presentó y entregó formalmente a la ministra de Educación, María Paz Arzola (Ind.), un proyecto de ley que busca fortalecer la responsabilidad parental frente a los casos de acoso escolar.

La iniciativa surge como respuesta al aumento de denuncias de hostigamiento en los colegios y tiene como objetivo principal que las familias se involucren activamente en la prevención y corrección de estas conductas.

Multas y reincidencia

El proyecto propone una modificación a la Ley General de Educación (N° 20.370) para incorporar una sanción específica en su artículo 16 D.

Según el texto, aquellos padres o tutores que sean notificados formalmente por el establecimiento sobre conductas de acoso de sus hijos y no adopten medidas concretas para evitar la reincidencia, podrán enfrentar multas de hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

De acuerdo, con el texto legal, los apoderados podrían enfrentar multas de hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) —cifra que, considerando el valor actual de la UTM de $69.889, superaría los 3,4 millones de pesos— en caso de no adoptar medidas correctivas tras ser advertidos por el colegio.

La iniciativa es severa con la persistencia de las conductas violentas: el proyecto estipula que, de producirse una reincidencia en los actos de acoso por parte del estudiante, la multa aplicada al apoderado podrá duplicarse.

Para evitar estas sanciones, los padres o tutores legales deberán acreditar acciones concretas ante el establecimiento educacional para demostrar que están trabajando en corregir el comportamiento del menor

“La formación comienza en el hogar”

La senadora por la Región de Los Ríos defendió la iniciativa argumentando que el bullying es un drama social que trasciende las salas de clases.

“La formación de nuestros hijos comienza en la casa. Cuando un niño acosa, hay una señal que también interpela a su entorno familiar“, afirmó Gatica a El Mostrador, subrayando que no basta con los protocolos escolares si no existe un compromiso real desde el hogar.

La parlamentaria enfatizó que el espíritu de la ley no es “castigar por castigar”, sino generar un incentivo claro para que los padres actúen cuando son advertidos por los docentes. “La protección de los niños debe estar por sobre cualquier excusa”, concluyó la legisladora por Los Ríos al solicitar el patrocinio del Ejecutivo para acelerar la tramitación de la propuesta.

Contexto de preocupación nacional

La presentación de este proyecto se da en un contexto de creciente inseguridad emocional en los recintos educativos, donde casos extremos de acoso han derivado incluso en suicidios de estudiantes.

Recientemente, se han registrado situaciones de alta connotación, como querellas por amenazas de muerte entre estudiantes en colegios de la zona oriente de Santiago, lo que ha reactivado el debate sobre la insuficiencia de las medidas actuales para detener el maltrato reiterado e intencional.