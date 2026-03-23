Indultos presidenciales: “un tiro en el pie”

Paulina de Allende-Salazar trae un nuevo Punto por Punto, esta vez con el debate que vuelve al centro tras el costo político que pagó Boric: los indultos. Ahora que el Presidente Kast los tiene en carpeta, las alertas apuntan a riesgos de interferencia entre poderes del Estado.

Reaparición del debate por indultos

El reportaje plantea que los indultos presidenciales vuelven a instalarse como un flanco político sensible al inicio del gobierno de José Antonio Kast, reabriendo una discusión que ya tuvo alto costo en la administración anterior.

El reportaje plantea que los al inicio del gobierno de José Antonio Kast, reabriendo una discusión que ya tuvo alto costo en la administración anterior. Experiencia de Boric como antecedente crítico

Se recuerda que los indultos otorgados por Gabriel Boric generaron errores de criterio y tensiones con el Poder Judicial , evidenciando los riesgos políticos e institucionales de esta facultad presidencial.

Se recuerda que los indultos otorgados por Gabriel Boric generaron , evidenciando los riesgos políticos e institucionales de esta facultad presidencial. Advertencias por eventuales nuevos indultos

Las alertas actuales se centran en la posibilidad de beneficiar a uniformados o condenados por violaciones a los derechos humanos , lo que podría reabrir conflictos políticos y sociales.

Las alertas actuales se centran en la posibilidad de beneficiar a , lo que podría reabrir conflictos políticos y sociales. Límites entre poderes del Estado

Especialistas advierten sobre la delgada línea entre la atribución presidencial y la independencia judicial , subrayando que un uso imprudente puede tensionar el equilibrio institucional.

Especialistas advierten sobre la , subrayando que un uso imprudente puede tensionar el equilibrio institucional. Riesgo político: “un tiro en el pie”

El eje central del análisis es que los indultos, si no se manejan con precisión, pueden convertirse en un error estratégico que erosione la legitimidad del gobierno, repitiendo costos ya conocidos. Si quieres leer la nota completa sigue este link: Indultos presidenciales: “un tiro en el pie”