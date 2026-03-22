El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, analizó los primeros días de gestión del gobierno de José Antonio Kast, definiendo a su partido como un “colaborador leal” que, sin embargo, no será condescendiente ante medidas que no consideren el impacto en la opinión pública.

En una entrevista con el programa “Mesa Central” de Canal 13, uno de los puntos centrales abordados fue la revisión de 43 reglamentos heredados de la administración anterior, los cuales, según Schalper, fueron ingresados “a mata caballo” durante la última semana del mandato de Boric.

Al justificar el retiro de estos decretos por parte del Ministerio de Medio Ambiente, el parlamentario fue enfático: “Nosotros no somos un gobierno fundamentalista ambiental”. Explicó que, en su partido creen en la sustentabilidad, y que el objetivo del Ejecutivo es conciliar el cuidado del entorno con el desarrollo económico y la creación de empleos.

“Creo que hay que evitar todo lo que nos desvíe de los sentidos de urgencia que tenemos que tener por lo tanto frases que comparen crecimiento económico con tales y cuales arbolitos se tienen que acabar (…) obviamente hay que conciliar el desarrollo económico con eh la evolución y la sustentabilidad del medio ambiente respecto de temas sociales”, expresó el diputado de Renovación Nacional

Defensa de gratuidad universitaria: “límite de 30 es un error”

En el plano social, Diego Schalper marcó una clara distancia con la propuesta de limitar los beneficios en educación superior. El diputado calificó como “un error” y “una equivocación” la pretensión de cortarle la gratuidad a los mayores de 30 años.

Argumentó que esta medida es injusta para ciudadanos, especialmente mujeres, que debieron postergar sus estudios por razones de cuidado de terceros o situaciones personales, y aseguró que RN será exigente en proteger este derecho.

Estilo de liderazgo: Kast es “más a lo Meloni que a lo Milei”

El legislador Diego Schalper también se refirió a la compleja situación económica, denunciando que el gobierno anterior dejó las arcas fiscales prácticamente vacías, con una caja equivalente a solo el 1% de lo recibido en administraciones pasadas.

Ante el alza internacional de los combustibles, respaldó la decisión de focalizar los subsidios en los más vulnerables en lugar de aplicar una medida generalizada, apelando a la necesidad de “sincerar la realidad” ante la ciudadanía.

Finalmente, Schalper describió el estilo de José Antonio Kast como “más a lo Meloni que a lo Milei”, destacando que el mandatario busca construir mayorías desde una identidad clara pero abandonando la lógica de confrontación permanente con la oposición.

En este sentido, valoró que el Presidente mantenga la seguridad como la prioridad absoluta de su agenda nacional: “él está en una lógica de tener una identidad pero congregar a una mayoría”, expresó el diputado Schalper.

Schalper y el desempeño de la vocera Mara Sedini

El diputado Diego Schalper también analizó el desempeño comunicacional del gobierno de José Antonio Kast, enfocándose en la labor de la vocera Mara Sedini. Según el parlamentario, ante la crisis actual, la portavoz debe ser “muy ordenadita” al explicar a la ciudadanía el sentido de cada medida adoptada.

Schalper subrayó que Sedini requiere mayor “vehemencia” para marcar los puntos del Ejecutivo y organizar la complejidad de las agendas simultáneas de salud y economía.

Asimismo, instó a la ministra a “meterle un poquito más de velocidad” a la comunicación para explicar bien proyectos difíciles, como el juicio oral en ausencia, y así evitar flancos abiertos. Para el legislador, un relato ordenado es clave para que la gente comprenda correctamente la hoja de ruta presidencial.