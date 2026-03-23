U. de Chile recibe a Nobel de Economía Guido Imbens y Ali Rauh en cita sobre IA y economía

La Universidad de Chile inicia una intensa agenda académica con la visita del Premio Nobel de Economía 2021, Guido Imbens, y la directora de Applied Science de Uber, Ali Rauh, quienes participarán en seminarios, encuentros con la industria y actividades con estudiantes.

La visita se desarrollará a partir del lunes 23 de marzo con el seminario “Inteligencia Artificial, Economía y Gestión”, organizado por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. En la instancia, Ali Rauh expondrá sobre la ciencia como herramienta para la toma de decisiones, mientras que el profesor Itai Ashlagi abordará la “Congestión en Mercados de Asignación”. El cierre estará a cargo de Guido Imbens con la charla sobre “Inferencia causal aplicada a datos de panel”.

Durante la jornada, los expositores también participarán en un encuentro con representantes del mundo empresarial y autoridades de gobierno, incluyendo figuras como Alejandro Fernández, Karen Thal, Susana Jiménez y Rosario Navarro, junto a las ministras Ximena Lincolao y Tomás Rau.

El martes 24 continuarán las actividades con el seminario “Presente y Futuro de la Inteligencia Artificial y la Ciencia de Datos en América Latina”, que será inaugurado por la rectora Rosa Devés. La jornada reunirá a académicos, ejecutivos y autoridades para discutir experiencias aplicadas y oportunidades de desarrollo en la región.

En este contexto, el Premio Nobel participará con la charla “Complex experimentation in tech companies”, mientras que Ali Rauh expondrá en la sesión de la tarde. Además, se desarrollarán paneles y presentaciones junto a expertos como Marcelo Olivares, Loreto Bravo y Daniel Schwartz, además de ejecutivos de empresas como TopSort, LATAM, Banco Santander y Fintual.

La jornada finalizará con un panel moderado por Gabriel Weintraub, en el que participarán Imbens, Rauh, la ministra de Ciencias Ximena Lincolao y la directora de empresas Cuky Pérez, en un espacio que busca articular vínculos entre academia, industria y sector público.

El miércoles, Guido Imbens cerrará su visita con la inauguración del año académico de la Facultad de Economía y Negocios, donde dictará la charla magistral “Más Allá de la Correlación: Causalidad para Ciencias Sociales y de Datos”, orientada a reflexionar sobre la toma de decisiones basadas en evidencia.

En ese marco, el vicerrector José Correa destacó que “la actividad está concebida como un espacio de encuentro del más alto nivel entre la industria y la academia”, agregando que “la idea es buscar puntos de contacto en torno a la inteligencia artificial y conocer dónde la academia pueda ayudar a impulsar a la industria y asimismo que la industria alimente la investigación de primer nivel”.