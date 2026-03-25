MiPymes advierten impacto por alza de combustibles y piden medidas urgentes

Diversas organizaciones de micro, pequeñas y medianas empresas manifestaron su preocupación por el fuerte aumento en el precio de los combustibles anunciado por el Gobierno, que contempla alzas de $370 por litro en gasolinas y $580 en diésel.

A través de una declaración pública, los gremios advirtieron que esta situación tendrá un impacto inmediato en la estructura de costos de las pymes, generando una pérdida de capital de trabajo debido al desfase entre el aumento de costos y los plazos de pago, que en muchos casos se extienden entre 60 y 90 días.

La declaración es firmada por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), la Federación Nacional de Buses (FENABUS), Confederación Nacional de Ferias Libres de Chile (ASOF), Confederación Nacional Unida de la Pequeña Empresa, Industria y Artesanado (CONUPIA), Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (UNAPYME), Federación de Barrios Patrimoniales, Confederación Nacional Agrícola (CONAGRO), Asociación de Farmacias Independientes (AFFI), y la Federación Nacional de Emprendedores Gastronómicos y Culturales (FEDC).

Asimismo, señalaron que las empresas se verán obligadas a traspasar estos mayores costos a los precios finales, lo que afectará la demanda y encarecerá toda la cadena productiva, incluyendo el transporte, la distribución, los servicios logísticos y los insumos. Según indicaron, esto podría derivar en una cadena inflacionaria que impacte tanto a empresas como a consumidores, junto con un aumento en las tasas de interés.

Las organizaciones también cuestionaron las medidas de mitigación anunciadas por el Ejecutivo, calificándolas como insuficientes frente a la realidad de las pymes y de la ciudadanía en general. En ese contexto, enfatizaron que, pese a su menor participación en las ventas, las micro, pequeñas y medianas empresas cumplen un rol clave en la generación de empleo y la cohesión social.

En la declaración, además, alertaron que el escenario podría traducirse en reducción de márgenes, paralización de inversiones, cierre de empresas y pérdida de empleos.

Frente a este panorama, los gremios hicieron un llamado al Gobierno y al Parlamento a revisar los mecanismos de estabilización de precios, implementar medidas de apoyo directo a las pymes y abrir espacios de diálogo con las organizaciones del sector.

También solicitaron revisar de forma urgente el reajuste de precios para las empresas que abastecen al Estado a través de compras públicas, advirtiendo que su estructura de costos se verá directamente afectada.

Finalmente, las organizaciones señalaron que el aumento de la inflación implicará mayores ingresos fiscales por concepto de impuesto específico y recaudación de IVA, por lo que instaron a considerar la viabilidad de miles de emprendimientos y empleos, subrayando la necesidad de una política pública equilibrada.

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Pymes y el Alza de Combustibles