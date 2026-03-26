Carlos Ominami y alza de combustibles: Presidente Kast “está apagando el fuego con bencina”

El economista y exministro de Economía Carlos Ominami criticó el manejo del Gobierno frente al alza de los combustibles y aseguró que la decisión de aplicar un incremento abrupto en los precios está agravando la incertidumbre económica.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el también presidente de la Fundación Chile 21 afirmó que el Ejecutivo está enfrentando de manera equivocada la crisis internacional que ha encarecido el petróleo.

“Lo que uno tendría que agregar, y la verdad que lo digo con mucho pesar, es que están enfrentando esa emergencia (…) lo están enfrentando con bencina. Están apagando el fuego con bencina”, sostuvo.

La crítica se produce luego de que entrara en vigencia una de las mayores alzas recientes en los combustibles. Según informó ENAP, las gasolinas registraron incrementos superiores a lo proyectado inicialmente, con la de 97 octanos llegando a subir hasta $391 por litro.

En paralelo, la parafina también registró un aumento de $138,5 por litro.

En ese contexto, Ominami planteó que si bien Chile no puede quedar al margen de los efectos del escenario internacional, el Gobierno tenía margen para amortiguar el impacto.

“Chile no puede vivir al margen de lo que ocurre internacionalmente (…) pero sí podemos suavizar, podemos amortiguar”, afirmó.

A su juicio, cambios bruscos en precios tan relevantes generan efectos negativos en la economía.

“No hay nada peor para la economía que cuando se generan altos niveles de incertidumbre y se generan también estos cambios tan bruscos en un precio tan relevante”, señaló.

El exsenador sostuvo que el alza pudo haberse implementado de manera gradual, combinando instrumentos fiscales y mecanismos de estabilización.

“Habría sido mucho más lógico (…) haber establecido una cosa completamente intermedia, donde se buscara estabilizar el precio y suavizar las fluctuaciones”, indicó.

En ese sentido, mencionó que el país cuenta con herramientas financieras para enfrentar este tipo de escenarios, como el Fondo de Estabilización Económico y Social.

“Para eso mismo hay recursos (…) el Fondo de Estabilización Económico-Social tiene más de 3.000 millones de dólares y el Estado tiene capacidad para endeudarse”, afirmó.

Consultado por las razones detrás de la decisión del Gobierno, Ominami planteó que se trataría de una combinación de factores.

“Yo creo que hay una mezcla. Hay un componente de incompetencia (…) y también hay una suerte de ideologismo”, señaló.

Según explicó, ese enfoque estaría asociado a una visión que privilegia el funcionamiento del mercado por sobre la intervención del Estado.

“Está toda esta idea (…) muy de los libertarios, de que el mercado manda”, afirmó.

Finalmente, el economista advirtió que el manejo de esta crisis podría generar consecuencias políticas para el Ejecutivo, especialmente en el Congreso.

A su juicio, la forma en que se ha abordado el tema podría provocar un distanciamiento temprano de parlamentarios que hoy respaldan al Gobierno.

“Han sido políticamente muy irresponsables y técnicamente muy incompetentes”, concluyó.