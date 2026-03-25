Presidente Kast se atrinchera tras caída en encuestas: “Estamos en una situación difícil”

No alcanzó a cumplir dos semanas en La Moneda y el Presidente José Antonio Kast ya enfrenta su primer aterrizaje forzoso. En medio de su gira por la Macrozona Sur, el Mandatario salió a contener el golpe que significó la caída en las encuestas, marcada por el alza en los combustibles tras los ajustes al Mepco.

Los números no son cómodos. La última medición de Cadem muestra un 49% de desaprobación frente a un 47% de respaldo, en un contexto donde el llamado “bencinazo” empieza a pasar la cuenta: un 59% cree que el alza era evitable y un 43% estima que el Estado sí tiene recursos para enfrentar sus compromisos.

El cuadro se oscurece aún más con el sondeo del Panel Ciudadano UDD: 42% de aprobación y 48% de rechazo, lo que implica un desplome de 17 puntos en apenas días. Un frenazo en seco para una administración que partió con viento a favor.

Desde terreno, Kast optó por cerrar filas y defender el rumbo. “Estamos ordenando las cuentas públicas”, afirmó, insistiendo en que las decisiones adoptadas buscan mejorar la calidad de vida y reactivar la inversión. Pero también subió el tono: pidió apoyo ciudadano para medidas “difíciles” y marcó distancia con lo que calificó como políticas “populistas”.

“La verdad da una libertad enorme en política”, lanzó, en una frase que buscó instalar relato frente a un escenario adverso. “Estamos en una situación difícil, pero vamos a decir las cosas por su nombre”, remató, en un intento por reposicionar el costo del ajuste como una señal de responsabilidad.

La puesta en escena no fue casual. El Mandatario desplegó agenda en la Región de La Araucanía, combinando gestos sociales y señales de control: reunión con Mejor Niñez y familias de acogida, cita de seguridad con Carabineros en Paillaco y visita al Regimiento N°3 de Victoria.

El mensaje es claro: orden fiscal, mano firme y discurso de sinceramiento. El problema es otro: el costo político ya empezó a cobrarse antes de que el gobierno siquiera termine de instalarse. Y en política, cuando las encuestas caen tan rápido, el margen de error también.