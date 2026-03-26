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Orrego crítica corte a financiamiento a obras del eje Nueva Alameda: “Es una pésima decisión” PAÍS Agencia Uno

Orrego crítica corte a financiamiento a obras del eje Nueva Alameda: “Es una pésima decisión”

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Los recortes de presupuesto del gobierno del Presidente Kast detuvieron la tercera fase del proyecto “Nueva Alameda”, que contemplaba la construcción de una ciclovía que conectaría Plaza Italia con Pajaritos.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El gobernador Claudio Orrego criticó la decisión del Gobierno de recortar el financiamiento del proyecto Nueva Alameda, lo que detuvo la tercera etapa de su ciclovía. La medida fue justificada por el Ministerio de Vivienda debido a restricciones presupuestarias. Orrego acusó discriminación hacia comunas como Maipú, Estación Central y Lo Prado, y advirtió que paralizar obras ya avanzadas afecta la planificación urbana. Además, llamó a reconsiderar la decisión y cuestionó la falta de continuidad en proyectos clave para la ciudad.
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El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, cuestionó el recorte de financiamiento que frenó la tercera etapa del proyecto “Nueva Alameda” y acusó discriminación territorial hacia las comunas de Estación Central, Lo Prado y Maipú, luego de que el Gobierno decidiera paralizar las obras de la ciclovía que conectaría Plaza Italia con Pajaritos.

La medida fue anunciada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quién argumentó que debido a las deudas de arrastre que comprometen a su cartera decidieron “cortar algunos gastos que estaban comprometidos. Entre estos, “las obras de la Nueva Alameda-Providencia, que son carísimas y la verdad es que no tenemos prioridad para hacerlas”.

Según informó The Clinic, se haría un recorte en el financiamiento para el inicio de la construcción de la última etapa de la ciclovía, la que conectaría 8 km de extensión entre Lo Prado y Estación Central, convirtiéndose en la más larga de Chile y cuyo presupuesto ya estaba aprobado por la anterior administración.

La medida fue lamentada por el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, impulsor de la iniciativa. Por medio de su cuenta de X, escribió “el gobierno acaba de anunciar que paraliza la construcción de la 3ra etapa de la ciclovía de la Alameda, a pesar de estar ya diseñada, con presupuesto asignado y ya construidas las primeras dos etapas”.

“Con borrones y cuenta nueva NO se construye ciudad, ni justicia urbana y menos unidad. Las comunas de Estación Central, Lo Prado y Maipú serán, una vez más, discriminadas. Hacemos un llamado al gobierno del Pdte. Kast a reconsiderar esta medida”, acusó.

Tras estas declaraciones, el gobernador profundizó sus críticas y apuntó directamente a la decisión del Ejecutivo. “No puede ser que un ministerio, unilateralmente, suspenda una obra que está en ejecución, la deje botada y a medio terminar, menos en los tiempos que se están viviendo”, afirmó en referencia al alza de precio de los combustibles.

Luego agregó “la bicicleta es un medio de transporte sustentable y también barato para estudiantes y trabajadores, y resulta que la obra más emblemática que integra ciclovías en Santiago se deja a medio camino. Se bota a la basura simplemente porque un ministerio decide hacerlo, me parece que es una mala señal. Es una pésima decisión”, sentenció.

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