Orrego crítica corte a financiamiento a obras del eje Nueva Alameda: “Es una pésima decisión”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, cuestionó el recorte de financiamiento que frenó la tercera etapa del proyecto “Nueva Alameda” y acusó discriminación territorial hacia las comunas de Estación Central, Lo Prado y Maipú, luego de que el Gobierno decidiera paralizar las obras de la ciclovía que conectaría Plaza Italia con Pajaritos.

La medida fue anunciada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quién argumentó que debido a las deudas de arrastre que comprometen a su cartera decidieron “cortar algunos gastos que estaban comprometidos. Entre estos, “las obras de la Nueva Alameda-Providencia, que son carísimas y la verdad es que no tenemos prioridad para hacerlas”.

Según informó The Clinic, se haría un recorte en el financiamiento para el inicio de la construcción de la última etapa de la ciclovía, la que conectaría 8 km de extensión entre Lo Prado y Estación Central, convirtiéndose en la más larga de Chile y cuyo presupuesto ya estaba aprobado por la anterior administración.

La medida fue lamentada por el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, impulsor de la iniciativa. Por medio de su cuenta de X, escribió “el gobierno acaba de anunciar que paraliza la construcción de la 3ra etapa de la ciclovía de la Alameda, a pesar de estar ya diseñada, con presupuesto asignado y ya construidas las primeras dos etapas”.

El gobierno acaba de anunciar que paraliza la construcción de la 3ra etapa de la ciclovía de la Alameda, a pesar de estar ya diseñada, con presupuesto asignado y ya construidas las primeras dos etapas. Con borrones y cuenta nueva NO se construye ciudad, ni justicia urbana y menos… — Claudio Orrego L. (@Orrego) March 26, 2026

“Con borrones y cuenta nueva NO se construye ciudad, ni justicia urbana y menos unidad. Las comunas de Estación Central, Lo Prado y Maipú serán, una vez más, discriminadas. Hacemos un llamado al gobierno del Pdte. Kast a reconsiderar esta medida”, acusó.

Tras estas declaraciones, el gobernador profundizó sus críticas y apuntó directamente a la decisión del Ejecutivo. “No puede ser que un ministerio, unilateralmente, suspenda una obra que está en ejecución, la deje botada y a medio terminar, menos en los tiempos que se están viviendo”, afirmó en referencia al alza de precio de los combustibles.

Luego agregó “la bicicleta es un medio de transporte sustentable y también barato para estudiantes y trabajadores, y resulta que la obra más emblemática que integra ciclovías en Santiago se deja a medio camino. Se bota a la basura simplemente porque un ministerio decide hacerlo, me parece que es una mala señal. Es una pésima decisión”, sentenció.