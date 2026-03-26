¿Rencillas con ministra Steinert? Tomás Jordán analiza salida de exsubdirectora de Inteligencia PDI

Una controversia se abrió en torno a la salida de la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Consuelo Peña, luego de que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, solicitara al director de la institución, Eduardo Cerna, su renuncia.

El hecho se habría producido tras un cambio en el equipo investigativo de la PDI que trabaja en la indagación del denominado Clan Chen en Iquique. La ministra Steinert señaló que no pidió antecedentes de la investigación, sino únicamente los fundamentos de la modificación del equipo.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el abogado constitucionalista Tomás Jordán abordó el caso y planteó que aún existen dudas respecto de las razones que explican la salida de la exsubdirectora.

“Lo que está en veremos es si la subdirectora Peña sale por rencillas personales o sale por motivos profesionales”, señaló.

El académico explicó que, de acuerdo con la legislación vigente, cualquier llamado a retiro de un alto oficial de las policías debe formalizarse mediante un decreto presidencial.

“Todo llamado a retiro de cualquier oficial de las policías es por un decreto del presidente de la República”, indicó.

Por ello, planteó que en este caso es clave establecer si existió una coordinación entre el Ejecutivo y la institución policial antes de adoptar la decisión.

“Cualquier decisión en torno a la exdirectora de inteligencia (…) tenía que ver con una decisión entre las policías y la autoridad civil”, afirmó.

En esa línea, Jordán sostuvo que todavía no se ha aclarado si el Presidente José Antonio Kast fue informado o participó en la determinación.

Según explicó, los ministros son colaboradores directos del Presidente, por lo que una decisión de ese tipo necesariamente debió ser puesta en conocimiento del Mandatario.

El constitucionalista también distinguió entre dos planos distintos en la discusión: la relación institucional entre el Ministerio de Seguridad, la PDI y el Presidente, y la autonomía interna de la policía civil para organizar sus equipos investigativos.

En ese sentido, afirmó que la PDI tiene facultades para definir cómo se conforman los equipos que investigan cada caso.

“La PDI tiene la facultad y autonomía para tomar las decisiones (…) de cómo se configura o se conforman los equipos de investigación respecto de cada uno de los casos”, explicó.

Precisamente ahí, señaló, se instala el punto más complejo del debate.

A su juicio, existe “una línea gris que no está clara” respecto de las atribuciones que tendría la ministra para pedir explicaciones sobre decisiones que forman parte de la organización interna de la institución policial.

Finalmente, Jordán planteó que si la salida de Peña obedeciera a razones estrictamente profesionales, deberían existir fundamentos claros que expliquen esa decisión.

“Si fueran decisiones de carácter profesional, la subdirectora Peña debería mantenerse en funciones, a menos que existieran razones profundas y fundadas (…) Eso no ha quedado claro”, afirmó.

Por ello, insistió en que la principal interrogante del caso sigue abierta: determinar si la salida respondió a razones institucionales o a eventuales conflictos personales dentro de la conducción del área de seguridad.