Otra polémica del Ministerio de Seguridad: despiden a 10 abogados claves en causas importantes

El Ministerio de Seguridad desvinculó a diez abogados de su División Jurídica que participaban en causas relevantes vinculadas a delincuencia organizada, atentados y homicidios de carabineros.

Según reportó Informe Especial de TVN, la cartera, dirigida por la exfiscal Trinidad Steinert, adoptó la decisión en el marco de un proceso que, según fuentes del área, responde tanto a criterios políticos como al recorte del 3% que el Gobierno ordenó aplicar en todas las carteras como medida de ahorro fiscal.

Entre los abogados despedidos se encuentra Rodrigo Barros, quien participó como querellante del ministerio en diversas investigaciones que derivaron en condenas relevantes.

Entre ellas se encuentra la sentencia a presidio perpetuo contra los hermanos Antihuén por el homicidio de tres carabineros en la provincia de Arauco.

Barros también participó en causas relacionadas con el Tren de Aragua, como el secuestro de un empresario en Rancagua ocurrido en 2023, caso en el que integrantes de los llamados Piratas de Aragua fueron condenados a penas que suman 177 años de prisión.

Asimismo, intervino en el proceso judicial que terminó con la condena contra Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco.

Según fuentes del ministerio, al momento de su desvinculación el abogado también estaba a cargo del caso por la muerte de un carabinero en Puerto Varas ocurrida el pasado 11 de marzo.

Las salidas han generado preocupación al interior de la cartera, debido a la cantidad de causas en las que participa el ministerio como querellante.

De acuerdo con las mismas fuentes, estas investigaciones incluyen delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, facilitación de la prostitución internacional y otras causas vinculadas al crimen organizado.

En paralelo, trascendió que la ministra Steinert evalúa participar personalmente en algunos controles de detención cuando se trate de casos de alta connotación pública.

Consultado por la situación, el Ministerio de Seguridad no entregó una versión oficial hasta el cierre de esta información.

Las desvinculaciones se producen en medio de una serie de polémicas que han afectado a la cartera en las últimas semanas.

Entre ellas, la solicitud de renuncia a la subdirectora de Inteligencia y Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña, tras el traslado de un grupo de funcionarios desde Iquique hacia otras unidades.

Según trascendió, dichos funcionarios trabajaban en investigaciones relacionadas con una red criminal vinculada a la denominada mafia china por delitos de lavado de activos asociados a estafas digitales contra jubilados en Estados Unidos, que superarían los 200 millones de dólares.

A ello se suma la controversia que involucró al principal asesor de la ministra, Francisco Chambi, luego de que su nombre apareciera en el listado de Contraloría sobre funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.

En esa oportunidad, Steinert explicó que Chambi había sido sobreseído y que no existía impedimento para su contratación, señalando que el asesor había viajado desde Arica a Tacna para realizarse un tratamiento dental.