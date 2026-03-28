[Lo+Leído] Alto voltaje: Gobierno frena corrección al sistema eléctrico y empuja alza en la luz

El retiro de decretos que buscaban corregir distorsiones a una política pública, que derivó en un subsidio millonario actualmente capturado por fondos extranjeros, abre la puerta a un alza estructural en las cuentas de la luz, cuyo costo comenzará a recaer en los hogares desde 2027.

El debate energético en Chile se ha tensionado por dos frentes: el impacto de posibles cambios al Mepco en los combustibles y, especialmente, la controversia por el sistema eléctrico PMGD, tras el retiro de decretos que buscaban corregir distorsiones en este mercado.

El sistema PMGD, creado para fomentar la participación de pequeños generadores en energías limpias mediante un precio estabilizado, terminó transformándose en un negocio altamente rentable capturado por grandes fondos de inversión internacionales como BlackRock, Brookfield o JP Morgan.

Este mecanismo garantiza a los PMGD un precio fijo de 80 USD/MWh, muy por sobre el mercado, incluso en escenarios donde otras generadoras reciben cero, lo que ha generado una fuerte asimetría y un subsidio implícito que distorsiona el sistema eléctrico.

El costo de este subsidio, estimado en más de US$ 4.600 millones al 2034, es actualmente asumido principalmente por la minería, la industria y otras generadoras, pero comenzará a trasladarse también a los hogares a partir de 2027 mediante las cuentas de la luz.

En síntesis, una política pública diseñada para democratizar la generación eléctrica derivó en un esquema que concentra beneficios en grandes actores financieros y socializa sus costos, generando creciente presión política, regulatoria y económica para su corrección. Sigue leyendo