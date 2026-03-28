[Lo+leído] La investigación de contrainteligencia detrás de la polémica remoción de jefa de la PDI

Senador Iván Flores explica que la ministra Trinidad Steinert “tiene un especial interés en uno de los funcionarios” policiales removidos de Iquique por sugerencia de la contrainteligencia de la PDI, la cual investiga si existen vínculos entre detectives y miembros del “Clan Chen”.

La salida de la prefecta general Consuelo Peña de la PDI generó un clima de tensión interna, ya que su retiro fue abrupto y sin explicación oficial, algo inusual en la institución. Su reemplazo fue Ricardo Gatica , mientras surgían rumores —descartados— sobre una eventual presión para remover también al director Eduardo Cerna .

de la PDI generó un clima de tensión interna, ya que su retiro fue abrupto y sin explicación oficial, algo inusual en la institución. Su reemplazo fue , mientras surgían rumores —descartados— sobre una eventual presión para remover también al director . Diversas versiones apuntan a que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert , habría solicitado la renuncia de Peña luego de que esta última, a través de su unidad, removiera a funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de Iquique y se negara a entregar información sensible sobre eventuales investigaciones internas en curso.

, habría solicitado la renuncia de Peña luego de que esta última, a través de su unidad, removiera a funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de Iquique y se negara a entregar información sensible sobre eventuales investigaciones internas en curso. El conflicto se vincula con el caso del Clan Chen , una organización criminal internacional investigada por lavado de dinero. Los funcionarios trasladados eran parte del equipo que indagaba esta red, y su remoción habría respondido a sospechas de posibles vínculos indebidos, como medida preventiva para resguardar la investigación.

, una organización criminal internacional investigada por lavado de dinero. Los funcionarios trasladados eran parte del equipo que indagaba esta red, y su remoción habría respondido a sospechas de posibles vínculos indebidos, como medida preventiva para resguardar la investigación. Según el senador Iván Flores , la ministra habría sobrepasado sus atribuciones al solicitar antecedentes reservados —como posibles investigaciones disciplinarias—, lo que vulneraría normas sobre el manejo de información de inteligencia. También se menciona un interés particular de Steinert en uno de los funcionarios removidos y en un caso que involucraba al hijo de Peña.

, la ministra habría sobrepasado sus atribuciones al solicitar antecedentes reservados —como posibles investigaciones disciplinarias—, lo que vulneraría normas sobre el manejo de información de inteligencia. También se menciona un interés particular de Steinert en uno de los funcionarios removidos y en un caso que involucraba al hijo de Peña. Steinert defendió su actuación ante la Cámara, asegurando que actuó dentro de sus competencias y que solo pidió fundamentos administrativos, negando haber solicitado la salida de Peña. Sin embargo, versiones indican que sí habría existido una petición verbal al director Cerna. Mientras tanto, la PDI y el Ministerio no han entregado explicaciones oficiales, manteniendo la controversia abierta. Sigue leyendo