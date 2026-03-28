Lula reafirma apoyo a candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: “Tiene todas las credenciales”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este sábado que seguirá respaldando la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, pese a que el Gobierno chileno retirara formalmente el apoyo a la expresidenta.

El respaldo del mandatario brasileño se suma a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien este miércoles comunicó que el apoyo de su país sigue vigente, ya que los argumentos que sustentan el respaldo “siguen siendo válidos”, destacando que Bachelet es “una persona ideal para dirigir Naciones Unidas”.

En ese escenario, Lula compartió una publicación en su cuenta de X donde afirmó que “Brasil, junto con México, seguirá apoyando la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de Secretaria General de la ONU”.

“Bachelet cuenta con una sólida trayectoria y el currículum vitae ideal para el puesto, habiendo sido presidenta de su país en dos ocasiones, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres”, escribió el jefe de Estado.

Asimismo, agregó que “ella tiene todas las credenciales para ser la primera mujer latinoamericana en liderar la organización, promoviendo la paz, fortaleciendo el multilateralismo y reubicando el asunto del desarrollo sustentable en el centro de la agenda internacional”.

Cabe recordar que el pasado martes 24 de marzo el Gobierno del Presidente José Antonio Kast comunicó la decisión de retirar el apoyo de Estado a la candidatura de la exmandataria. De acuerdo a lo señalado por la cancillería, el Ejecutivo llegó a “la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

O Brasil continuará a apoiar, em conjunto com o México, a candidatura de Michelle Bachelet ao cargo de Secretária-Geral da ONU. Bachelet é altamente qualificada, com o melhor currículo para a função, tendo sido duas vezes presidenta de seu país, Alta Comissária da ONU para os… — Lula (@LulaOficial) March 28, 2026

“Continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México”

Por su parte, la expresidenta Michelle Bachelet publicó un comunicado confirmando la decisión de mantener su postulación al cargo de secretaria general de Naciones Unidas.

“Agradezco el apoyo y la confianza que el Estado de Chile manifestó inicialmente al presentar públicamente esta candidatura el pasado mes de septiembre y formalizarla en el mes de febrero. Entiendo que las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones”, declaró.

La exmandataria agregó que “reformar y fortalecer el sistema multilateral no es una consigna; es una necesidad urgente para mejorar la vida de las personas. Mi disposición a contribuir en este desafío permanece intacta; por ello, continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México, quienes han postulado mi nombre reafirmando la naturaleza colectiva de este proyecto”, declaró.

La lista de candidatos que permanecen formalmente en carrera queda integrada por Rafael Grossi, nominado por Argentina; Macky Sall, postulado por Burundi; Rebeca Grynspan, nominada por Costa Rica; y Michelle Bachelet, impulsada por México y Brasil.