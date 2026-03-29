Poduje promete “reversar la expropiación de Colonia Dignidad”

El actual ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, aseveró que el gobierno de José Antonio Kast detendrá la expropiación de los terrenos de la villa de Colonia Dignidad, la secta neonazi asentada al interior de Parral que, junto con ser utilizada por su líder (Paul Schäfer) para abusar sexualmente de cientos de niños chilenos y alemanes, fue también utilizada durante la dictadura como un campo de concentración donde se torturó e hizo desaparecer a decenas de personas, al menos 30, según los testimonios judiciales que existen al respecto.

Poduje efectuó dicho anuncio en una entrevista con el diario La Tercera, en la cual anuncia una serie de recortes destinados a cumplir con la rebaja del 3% que el Presidente José Antonio Kast pidió a todos los ministerios, contexto en el cual sitúa la decisión de no enajenar los terrenos de la colonia que fueron utilizados para recluir prisioneros (como la llamada “Bodega de papas”) o el cuartel de la DINA al interior de esta, espacios que junto con varios otros sería convertidos en un sitio de memoria, como sucede en Europa -por ejemplo- con los campos de concentración nazis.

La idea, anunciada por el expresidente Gabriel Boric en 2023 se enfrentó a un fuerte rechazo y lobby de parte de la actual administración de las sociedades en que se dividió la colonia, formada por hijos de los jerarcas de la secta, quienes se oponían a la venta.

Poduje argumentó al respecto que junto con Colonia Dignidad se detendrán varios otros tres proyectos: la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas y la ciclovía de la Alameda, además de “recuperar parte de lo que se pagó por la expropiación de la megatoma de San Antonio”.

En el caso de la secta, aseveró que “vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan. Nos están pidiendo recursos para tasarlo. Nosotros no vamos a hacer eso, porque no tenemos los recursos y, además, porque implica básicamente expropiar una localidad completa que ya tiene casas, viviendas, una zona urbana. Eso no se ha hecho nunca”.

Además, argumentó que “tenemos una estimación que solamente la parte urbana son $47 mil millones de pesos. No los tengo. Con esa plata puedo arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado. Puedo mejorar 60, 70 canchas que hoy están abandonadas, donde los niños no pueden jugar. Entonces, gobernar es priorizar. Y nosotros trabajamos en función de las prioridades sociales de nuestros vecinos. Si nos sobra plata, bueno, podremos hacer estas cosas. Y quizás otros ministerios tienen los recursos para seguir con ese proyecto”.

Asimismo, consultado sobre si hay un tema ideológico detrás, respondió “No, nada, cero ideología. Es puro criterio de prioridad social”.

Consultado sobre el mensaje que se envía al mundo de los derechos humanos, dijo que “estamos velando por los derechos humanos de nuestros vecinos. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo se dedica a hacer casas, a mejorar la ciudad y a hacer barrios. Ese es su foco. Y los derechos humanos que están siendo vulnerados hoy son los derechos humanos de los niños que viven hacinados y que por culpa de eso sufren de violencia intrafamiliar”.