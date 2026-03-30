El desafío estratégico de Chile en la era de la IA

Hace un mes, en el Bharat Mandapam de Nueva Delhi, más de 250 mil personas de 88 países se reunieron en el India AI Impact Summit 2026. Asistieron jefes de Estado, líderes multilaterales y los principales ejecutivos tecnológicos del mundo.

Pero lo verdaderamente relevante no fue la convocatoria. Fue el mensaje implícito: la inteligencia artificial ya no es una conversación técnica sobre riesgos futuros. Es una disputa presente por productividad, competitividad y poder económico.

Lo que sí me preocupa es lo que ocurrió –o más bien, lo que no ocurrió– en Chile. Un summit al que asistieron jefes de Estado de los principales países del mundo, para acordar posiciones sobre uno de los temas más sensibles para el presente y el futuro de todos, pasó prácticamente sin debate público en nuestro país. Sin columnas de análisis, sin declaraciones del mundo político, sin discusión académica relevante. Esa ausencia no es un detalle menor: revela una desconexión preocupante con el tablero donde hoy se define el futuro.

La IA dejó de ser un tema de laboratorio. Hoy es política industrial, política exterior y política social.

La Declaración de Nueva Delhi, con sus siete pilares y nuevas iniciativas de cooperación, confirma que el mundo está pasando de la discusión regulatoria a la implementación estratégica. No es perfecta ni vinculante. Pero marca dirección.

Y mientras esa dirección se define, Chile no puede limitarse a observar.

Tenemos activos que otros países de la región envidian: lideramos el Índice Latinoamericano de IA, contamos con una Política Nacional desde 2021, con CENIA como referente, y nos hemos consolidado como polo regional de centros de datos.

Pero seamos claros: la infraestructura no equivale a liderazgo, y las política pública no es lo mismo que estrategia de posicionamiento global.

Si no definimos con precisión dónde queremos competir y cómo queremos insertarnos en la gobernanza internacional de la IA, corremos el riesgo de convertirnos en un país altamente conectado, pero poco influyente.

Hoy no basta con “adoptar tecnología”. Necesitamos ambición estratégica.

Propongo tres decisiones concretas.

Primero, definir una estrategia país de especialización productiva en IA. Chile no puede aspirar a hacerlo todo. Debe elegir verticales donde tenga ventajas estructurales –minería, energía, agroindustria, servicios financieros, salud– y transformarse en referente regional de implementación avanzada y responsable.

Segundo, acelerar radicalmente la formación de talento avanzado, no solo alfabetización digital. Necesitamos científicos de datos, arquitectos de soluciones, investigadores y líderes capaces de integrar IA en sectores productivos reales. La brecha competitiva no se cerrará con discursos; se cerrará con capacidades.

Tercero, ampliar de manera decidida la base de talento. Solo el 23,6% de quienes investigan IA en América Latina son mujeres. No es un problema simbólico; es una pérdida de capacidad económica. Ningún país compite globalmente dejando fuera a la mitad de su talento.

Nueva Delhi dejó algo evidente: el Sur Global ya no está esperando ser invitado a la conversación. Está proponiendo mecanismos de colaboración y reclamando espacio en la definición de estándares. Iniciativas como LatamGPT (un esfuerzo concreto por desarrollar modelos de lenguaje desde y para América Latina, en español y portugués, con datos y valores propios) son una señal de que la región puede y debe ser protagonista en esta disputa, no solo consumidora de lo que otros diseñen.

Chile tiene una oportunidad que no durará indefinidamente. Somos institucionalmente sólidos, con estabilidad regulatoria y talento técnico. Podemos transformarnos en un hub regional de adopción inteligente y productiva de IA.

Pero eso exige coordinación real entre Estado, academia y sector privado. Exige decisiones de inversión sostenidas. Y, sobre todo, exige asumir que la inteligencia artificial no es un capítulo más de la agenda tecnológica. Es una definición estructural sobre nuestro modelo de desarrollo.

La transformación ya comenzó. La única decisión pendiente es si Chile quiere liderar en su escala –con foco y ambición– o conformarse con integrarse tarde a lo que otros definan.

El futuro no se declara. Se construye y, en materia de inteligencia artificial, el tiempo estratégico es ahora.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.