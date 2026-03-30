Presidente Kast asistirá a misa conmemorativa por los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán

En el marco del aniversario del asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, se desarrollarán una serie de actividades conmemorativas durante esta semana. Uno de los hitos principales de las actividades organizadas por la UDI, será la misa programada en la Parroquia de los Santos Ángeles Custodios, donde está confirmada la asistencia del Presidente José Antonio Kast, y cuya ceremonia será oficiada por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali.

El próximo miércoles se cumplen 35 años del asesinato del exsenador y fundador del partido, Jaime Guzmán. Será el primer aniversario de su muerte con un Presidente de matriz gremialista y ad portas de la extradición desde Argentina de uno de los autores intelectuales del atentado, Galvarino Apablaza.

Las actividades comenzaron el fin de semana con la instalación de una placa conmemorativa en el memorial del exsenador, encabezada por la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, y el presidente de la Fundación Jaime Guzmán, Hernán Larraín.

Este lunes se realizará en la sede del partido una exposición sobre la vida y obra de Guzmán, donde se exhibirán documentos, objetos personales y material histórico. De forma inédita, destaca el vehículo en el que se trasladaba el día del atentado, que ocurrió el primero de abril de 1991, cuando Guzmán viajaba como copiloto tras salir del Campus Oriente de la Universidad Católica y ser atacado por integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

El vehículo tiene particular interés por su desconocida trayectoria. Tras la muerte del fundador de la UDI, el automóvil quedó en manos de su familia y luego fue vendido, perdiéndose su rastro durante años. En 1996 fue adquirido por un particular en Concepción, quien desconocía su historia. No fue sino hasta tiempo después, al detectarse impactos de bala en su interior, que se inició una investigación que permitió confirmar su origen. Finalmente, en 2009, el exdiputado Maximiano Errázuriz logró ubicar el vehículo y adquirirlo.

La agenda continuará este martes con una velatón en el Campus Oriente, mientras que el 1 de abril se realizará una romería en el Cementerio General. En la tarde, en tanto, se realizará una misa oficiada por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, y donde estaría confirmada la presencia del Presidente Kast, según señalaron en una invitación desde la UDI.

Es bien sabido el vínculo histórico del Presidente Kast con la UDI, partido en el que militó por cerca de dos décadas y desde el cual ha reivindicado en distintas ocasiones la figura de Guzmán.

La conmemoración ocurre en un contexto de renovado interés en el caso, marcado por la expectativa en torno a la eventual extradición de Galvarino Apablaza, exlíder del FPMR vinculado al crimen.