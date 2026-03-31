Pese a que no es prioridad, Presidente Kast insiste con los indultos: lo usará y después modificará

Si bien el Presidente José Antonio Kast afirmó que su gobierno priorizará las urgencias sociales del país, como la pobreza, la falta de vivienda y los problemas de seguridad, antes que otros debates políticos, también dijo que planea usar la herramienta del indulto, pese a que no es prioridad para los chilenos según encuestas.

En entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el Mandatario señaló que el Ejecutivo concentrará sus esfuerzos en quienes enfrentan situaciones más críticas. “Si hoy día tengo personas viviendo en la pobreza extrema (…) yo voy a ir primero a la persona que tiene hambre, que no tiene casa, que no tiene seguridad”, sostuvo. En ese contexto, Kast reconoció que hay temas que no constituyen una prioridad inmediata para la ciudadanía, como es la firma de acuerdos en la OEA sobre derechos LGTB+ y otros temas valóricos que su gobierno ha decidido no apoyar.

Sin embargo, pese a ello, confirmó que su gobierno utilizará la facultad presidencial del indulto para revisar determinados casos. “Sí, lo voy a usar. Y después vamos a generar una modificación”, afirmó el jefe de Estado. Esto considerando que los indultos no están enmarcados dentro de las necesidades de las personas con hambre, sin casa y sin seguridad, como él mismo señaló eran sus prioridades.

En un giro más radical aun, el Mandatario explicó que posteriormente impulsará cambios al sistema vigente, en línea con propuestas planteadas por autoridades judiciales y figuras de su propio sector político. “Creo que es razonable que esto sea un órgano colegiado. El indulto como institución, más allá de que hay que hacerle un cambio, siempre tiene que ser una posibilidad que exista”, sostuvo.

Kast explicó que la decisión de utilizar esta facultad responde a la revisión de situaciones específicas que su gobierno está analizando. “Estamos haciendo una revisión de distintas situaciones de hechos reales que ocurrieron, sin entrar a discutir la sentencia judicial, porque son poderes independientes”, señaló.

En ese sentido, precisó que el indulto no implica cuestionar las resoluciones de los tribunales. “El indulto no es entrar a cuestionar una decisión judicial que haya tomado un juez, pero es una facultad que está establecida en la Constitución”, agregó.

Consultado sobre si entre los casos en estudio se encuentran los de funcionarios de Carabineros o de las Fuerzas Armadas condenados por hechos ocurridos durante el estallido social, el Mandatario indicó que todos los requerimientos serán evaluados. “Vamos a estudiar todos los casos que estén solicitando el indulto de la manera formal que corresponda”, afirmó.

El Presidente agregó que el análisis se realizará de forma individual y sin un plazo definido. Según explicó, las decisiones podrían adoptarse en cualquier momento del mandato, dependiendo de los antecedentes que se revisen en cada caso.