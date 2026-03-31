Pese a cáncer, Presidente Kast justifica salida de directora SernamEG: “Tenemos miradas distintas”

El Presidente José Antonio Kast defendió la decisión del Ministerio de la Mujer de solicitar la renuncia no voluntaria de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco.

La medida ha generado críticas desde distintos sectores, debido a que la autoridad se encuentra actualmente en tratamiento de quimioterapia tras haber sido diagnosticada el año pasado con cáncer de mama triple negativo y no haber tomado licencias para terminar proyectos.

Consultado por la situación en entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) desde el Palacio de La Moneda, el Mandatario reconoció la complejidad personal que enfrenta la exdirectora. “Es un hecho lamentable porque afecta la parte humana de una persona”, afirmó.

No obstante, sostuvo que el Ejecutivo debe priorizar criterios de gestión en la conducción de los servicios públicos. “Nosotros tenemos que asumir con responsabilidad lo que es la gestión de un gobierno que vela por el bien de todos los chilenos”, señaló.

El Presidente indicó que el Gobierno está dispuesto a apoyar a Carrasco en lo relacionado con su situación médica. “Hay una situación humana compleja, nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea humano, tratamiento médico”, sostuvo.

Sin embargo, explicó que la decisión de solicitar su salida responde a diferencias en la forma de conducir el servicio. “La confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como la SernamEG, como es Prodemu, como es en general el Ministerio de la Mujer”, afirmó.

El Mandatario también adelantó que existirían antecedentes derivados de una auditoría interna en curso. “Y hemos ido encontrando situaciones complejas que se irán comunicando paso a paso a la ciudadanía”, sostuvo.

En ese sentido, reiteró que la decisión se fundamenta en criterios de gestión y confianza dentro del servicio. “Justifican que uno tenga que priorizar el bien de todos los chilenos, sin desconocer que hay una situación humana compleja y que tenemos que atender”, concluyó.