Promesa de campaña incumplida: Kast reconoce que no han expulsado a ningún migrante irregular

El Presidente José Antonio Kast reconoció que su gobierno aún no ha concretado expulsiones de migrantes irregulares, pese a que durante la campaña presidencial había planteado que el problema sería resuelto una vez que asumiera el cargo.

En entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el Mandatario fue consultado sobre el avance de esa promesa tras tres semanas de administración. “Expulsados por el gobierno, ninguno hasta ahora”, admitió.

Sin embargo, aseguró que el Ejecutivo trabaja en un sistema que permitirá implementar expulsiones de manera sostenida en los próximos meses. “Dentro de los próximos meses ustedes van a ver un sistema continuo de expulsión de migrantes. Estamos analizando cómo hacerlo, tanto vía aérea como terrestre”, señaló.

El Presidente también planteó que las medidas adoptadas por el gobierno podrían incentivar la salida voluntaria de personas que se encuentran en situación migratoria irregular. “Esto no solo va a llevar expulsiones, sino que también puedo casi asegurar que habrá muchas personas que optarán por salir voluntariamente del país”, sostuvo.

Respecto del control de fronteras, Kast destacó las medidas adoptadas en el norte del país, entre ellas la construcción de zanjas y el refuerzo de los controles fronterizos. Según indicó, estas acciones buscan disminuir el ingreso irregular de personas al territorio nacional. “Ya llevamos cerca de 10 kilómetros de zanja y reforzamiento del control fronterizo”, afirmó.

El Mandatario también señaló que actualmente existe una reducción en la presión migratoria en la zona fronteriza. “Hasta ahora son datos informales que nos han señalado que el flujo migratorio saliendo del país es mayor que el ingreso”, indicó.

Consultado por las cerca de 46 mil órdenes de expulsión pendientes y por la estimación de que alrededor de 300 mil personas se encuentran en situación irregular en Chile, Kast sostuvo que el gobierno avanzará de forma gradual. Según explicó, el proceso comenzará con personas que tengan antecedentes o que hayan cometido delitos.

“Vamos a comenzar por aquellos que tengan antecedentes reñidos con las buenas costumbres y la ley, o que ya hayan cumplido sanciones y no hayan sido buenos vecinos”, afirmó.

El Presidente también señaló que el Ejecutivo está revisando los expedientes pendientes en materia migratoria. “Cuando usted llega a una oficina y encuentra 45 mil carpetas, tiene que partir por ordenar”, sostuvo.

Finalmente, el Mandatario expresó que la meta del gobierno es avanzar en la expulsión de migrantes irregulares durante su administración, aunque reconoció que el proceso se realizará de forma progresiva. “Eso esperamos, pero avanzaremos paso a paso”, concluyó.

Las declaraciones fueron obtenidas gracias a la alianza El Mostrador-Parlamento AI.