Presidente Kast defiende a ministra Steinert y le pasa la pelota a la PDI por salida de exprefecta

El Presidente José Antonio Kast abordó la polémica generada por la salida de la prefecta general (r) Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones (PDI), situación que ha puesto en el centro del debate a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

La controversia surgió luego de que trascendiera que la secretaria de Estado habría solicitado la remoción de la entonces “número tres” de la institución.

En entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el Mandatario defendió a la ministra y sostuvo que la decisión final correspondió a la jefatura de la policía civil. “La decisión es de la máxima autoridad de la PDI”, afirmó.

Kast explicó que el director general de la institución, Eduardo Cerna, fue quien solicitó la renuncia de la funcionaria. “El director general de la PDI le solicitó la renuncia a la persona que usted menciona y en esa línea nosotros seguimos actuando en conformidad a lo que es la reestructuración dictada por el director general de la PDI respecto de su mando”, señaló.

En ese contexto, Cerna fue convocado a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para entregar su versión sobre los hechos.

El Presidente también se refirió a su relación con la ministra Steinert y destacó que existe comunicación permanente con su gabinete.

“Mi relación con los ministros es bastante directa y fluida, pero lo que yo he aprendido es que uno tiene que dejar que los equipos trabajen”, indicó.

El jefe de Estado agregó que la conducción de las instituciones de seguridad requiere que las autoridades cuenten con facultades para adoptar decisiones operativas.

“La seguridad nacional no solamente se determina con la captura de delincuentes, sino con todas las atribuciones que pueda tener una autoridad para vislumbrar cómo se realizan ciertas acciones”, afirmó.

En ese sentido, Kast aseguró que el Ejecutivo confía en los mandos de las instituciones policiales para conducir sus procesos internos.

“Confiamos en el director general de Investigaciones y ellos tienen que tomar las decisiones para ejecutar e implementar el buen servicio de sus instituciones”, concluyó.