Gobierno retira reglamento que buscaba actualizar “Ley Cholito”: prohibía mutilaciones estéticas

El Ejecutivo retiró desde Contraloría el reglamento que actualizaba la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. La propuesta incluía microchip obligatorio, prohibición del collar de ahorque y restricciones a mutilaciones estéticas en animales de compañía.

Retiro del reglamento desde Contraloría

El Gobierno decidió retirar el reglamento que buscaba actualizar la “Ley Cholito” desde la Contraloría General de la República, donde estaba en proceso de toma de razón. La medida apunta a realizar una revisión más exhaustiva del texto antes de su eventual implementación.

El Gobierno decidió desde la Contraloría General de la República, donde estaba en proceso de toma de razón. La medida apunta a realizar una revisión más exhaustiva del texto antes de su eventual implementación. Contenido de la propuesta retirada

El reglamento incluía medidas relevantes para la protección animal, como microchip obligatorio para perros y gatos, prohibición del collar de ahorque y restricciones a mutilaciones estéticas como corte de orejas o cola.

El reglamento incluía medidas relevantes para la protección animal, como como corte de orejas o cola. Reacción del mundo animalista

Organizaciones como la Fundación Derecho y Defensa Animal criticaron la decisión, señalando que el retiro pone en riesgo avances en bienestar animal y desconoce el proceso participativo que dio origen a la propuesta.

Organizaciones como la Fundación Derecho y Defensa Animal criticaron la decisión, señalando que el retiro y desconoce el proceso participativo que dio origen a la propuesta. Origen del reglamento y proceso previo

La iniciativa surgió tras una consulta pública realizada en 2025 por la Subdere , con el objetivo de actualizar la normativa vigente —cuyo reglamento data de 2018— frente a nuevas problemáticas en tenencia responsable.

La iniciativa surgió tras una , con el objetivo de actualizar la normativa vigente —cuyo reglamento data de 2018— frente a nuevas problemáticas en tenencia responsable. Justificación oficial del Ejecutivo

Desde el Gobierno señalaron que el retiro busca revisar integralmente el contenido del decreto y asegurar su conformidad con la legislación vigente, antes de volver a ingresarlo al proceso. Si quieres leer la nota completa sigue este link: Gobierno retira reglamento que buscaba actualizar “Ley Cholito”: prohibía mutilaciones estéticas Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.