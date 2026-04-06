Presidente Kast y Galvarino Apablaza: “Es violento encontrar a un grupo político” que lo protege

El Presidente José Antonio Kast se refirió este lunes a la situación del prófugo Galvarino Apablaza durante su visita oficial a Argentina, señalando que abordó el tema directamente con el mandatario de ese país, Javier Milei.

Tras sostener una reunión ampliada con la delegación argentina, el jefe de Estado afirmó que uno de los puntos tratados fue la situación del exfrentista, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán.

“Al Presidente Milei le hice mención de esto, primero agradeciéndole que en sus años de gobierno se ha avanzado más que en varios años anteriores. Y estoy seguro, como lo dije el día de ayer, que tarde o temprano el prófugo Apablaza va a tener que rendir cuenta ante la justicia”, señaló el Mandatario.

Kast también cuestionó los argumentos presentados por la defensa de Apablaza, particularmente aquellos que plantean eventuales riesgos si el acusado es extraditado a Chile.

Según sostuvo, esas declaraciones buscan evitar que el exfrentista enfrente a la justicia. “Las medidas anunciadas por la defensa no hacen más que ratificar que es alguien que quiere evadir la justicia”, afirmó.

En ese contexto, el Presidente rechazó los argumentos relacionados con posibles vulneraciones a sus derechos en Chile.

“Si habla de que tiene temor de ser torturado o algo, quiere decir que están tergiversando la verdad, porque Chile tiene un sistema judicial que es reconocido a nivel mundial”, sostuvo.

El Mandatario agregó que la única excepción a esa valoración del sistema judicial proviene del propio acusado y su defensa.

“Salvo por el abogado del señor Apablaza y por el señor Apablaza mismo que se da a la fuga y hoy día es un prófugo de la justicia”, indicó.

Kast también realizó un llamado a sectores políticos que han cuestionado el proceso judicial contra el exfrentista.

“Hacerle un llamado también a aquellos que se dicen demócratas en Chile, que no traten de defender a esta persona, a un prófugo de la justicia”, señaló.

En ese marco, criticó las declaraciones de quienes relativizan la legitimidad del sistema judicial chileno.

“Es violento escuchar a un exparlamentario decir que en Chile no hay justicia, es violento encontrar a un grupo político que protege a una persona que planificó el asesinato de un senador electo democráticamente en Chile”, afirmó.

Finalmente, el Presidente destacó la colaboración de las autoridades argentinas en el proceso. “Contamos con toda la colaboración del gobierno argentino y esperamos que pronto se le pueda capturar y enviar a Chile”, concluyó.