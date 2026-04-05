Defensa de Apablaza denunciará extradición ante la ONU: acusa violación a estatus de refugiado

El abogado de Galvarino Apablaza, Rodolfo Yanzón, informó que denunciará ante la ONU la ilegalidad de la orden de extradición en contra del exfrentista por ser una “violación a la Convención de Refugiados”.

El exmilitante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) no fue encontrado en su domicilio de Barrio Moreno, Buenos Aires, cuando personal policial fue a buscarlo para ejecutar la orden de detención dictada por la jueza María Servini, en reemplazo de Ariel Lijo durante semana santa.

En las últimas horas, las autoridades trasandinas han realizado allanamientos en su búsqueda y pusieron una recompensa de 20 millones de pesos argentinos —equivalentes a más de 13 millones de pesos chilenos— para quien entregue información que lleve a su captura. A esto se suma una orden de captura nacional e internacional por delitos de homicidio y secuestro, en el marco de la investigación por el asesinato del senador Jaime Guzmán.

“Apablaza no se va a presentar porque sería refrendar un acto absolutamente ilegal”, acusó Yanzón en conversación con Tele13: a su juicio el proceso de extradición lleva 16 años finalizado, por lo que cualquier acción que la contravenga sería ilegal.

“Es mucho más ilegal si pensamos que todavía se sigue discutiendo la vigencia del refugio, es decir, que lo que están haciendo es una vez más violar la Convención de Refugiados. Esto lo vamos a denunciar en las próximas horas ante Naciones Unidas“, afirmó el abogado argentino.

Además, el defensor dijo que esperarán el retorno del juez titular del caso, Ariel Lijo, para “que deje sin efecto esa orden de detención firmada por una jueza que desconoce absolutamente el caso, que sólo ha firmado esa orden de detención y nada más”.