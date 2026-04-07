Fiscalía: desde la llegada del Gobierno, aumentaron los homicidios vinculados al crimen organizado

Las primeras semanas del Gobierno de José Antonio Kast han estado marcadas por un aumento en los homicidios vinculados al crimen organizado, uno de los temas centrales en la agenda de seguridad del actual Ejecutivo.

Según el diario El País, las cifras de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, entre el 11 de marzo y el 6 de abril, registraron 26 homicidios en estos contextos, considerando tanto casos consumados como frustrados.

En el mismo período de 2025 se habían contabilizado 19, lo que representa un incremento de 36,8%.

El dato coincide con una serie de episodios violentos registrados en las últimas semanas, entre ellos cuatro homicidios ocurridos en menos de seis horas durante la madrugada del pasado viernes en la Región Metropolitana.

Pese a ese escenario, el Gobierno aún no ha anunciado un plan específico que refleje el nivel de urgencia que el propio Mandatario planteó durante la campaña presidencial en materia de seguridad.

El aumento de la violencia ya comenzó a generar presión política desde distintos sectores. Desde la oposición se solicitó que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, concurra al Congreso para explicar las medidas que adoptará el Ejecutivo frente al incremento de los delitos violentos.

En esa línea, el diputado independiente Jaime Araya envió un oficio solicitando que la secretaria de Estado participe en una sesión conjunta de las comisiones de Seguridad de la Cámara de Diputados y del Senado.

Por su parte, las cifras de Carabineros también muestran una tendencia al alza en los homicidios en general. Según la institución, en la semana del 23 al 29 de marzo se registraron 17 homicidios, lo que representa un aumento de 13,3% respecto del mismo período del año anterior.

En tanto, el balance de los últimos 28 días, entre el 2 y el 29 de marzo, llegó a un total de 74 homicidios a nivel nacional.

Ese registro implica un incremento de 42,3% en comparación con el mismo tramo del año pasado.