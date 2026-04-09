Alumno de 13 años es apuñalado por compañero en colegio de Lo Prado

Un nuevo episodio de violencia escolar se registró en la Región Metropolitana, luego de que un estudiante de 13 años fuera apuñalado por un compañero al interior de un establecimiento educacional en la comuna de Lo Prado.

El hecho ocurrió en la Escuela Básica Jaime Gómez García, donde, según información policial, un alumno de 12 años atacó a la víctima con un cuchillo de cocina durante la jornada escolar, propinándole dos puñaladas en la espalda.

Carabineros llegó hasta el recinto tras recibir una alerta por un estudiante herido con arma blanca. En el lugar, se constató la agresión y se activaron los protocolos correspondientes por parte del establecimiento.

El menor lesionado fue trasladado de urgencia al Hospital Félix Bulnes, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de riesgo vital, según los antecedentes preliminares.

Por su parte, el agresor fue llevado junto a sus padres a una unidad policial. De acuerdo con lo señalado por el propio menor, el ataque habría ocurrido tras una serie de amenazas previas que atribuye a la víctima, lo que ahora forma parte de los antecedentes que deberá evaluar la Fiscalía.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades y eventuales medidas a adoptar, considerando la edad de los involucrados.

La municipalidad de Lo Prado manifestó su preocupación ante el grave hecho. Si bien este establecimiento no depende de la administración municipal señala que “creemos firmemente que la violencia en espacios educativos no puede normalizarse. Las escuelas deben ser lugares seguros para el aprendizaje y el desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes”.

Del mismo modo hicieron un llamado a que “se adopten medidas urgentes que permitan resguardar la integridad de las comunidades educativas”.