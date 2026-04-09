Camila Flores e investigación por fraude al fisco: “Tiene un origen ajeno a lo público”

La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, se refirió públicamente a la investigación por fraude al fisco que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso en su contra.

La causa, conocida en las últimas horas, se originaría a partir de una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público.

A través de una declaración pública, la parlamentaria afirmó que enfrentará el proceso con tranquilidad y descartó irregularidades.

“Soy una mujer valiente y no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra. Enfrento esta situación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso”, sostuvo.

La senadora señaló además que aún no conoce en detalle los antecedentes de la investigación, debido a que el proceso se encuentra bajo reserva. “Respecto a la investigación en curso, quiero señalar que no conozco aún los detalles de la denuncia ni su origen, atendido además el carácter reservado de la misma”, indicó.

No obstante, agregó que según la información disponible la causa se habría originado en una denuncia sin identificación. “Por la información disponible, se trataría de una denuncia anónima”, afirmó.

Flores también planteó que el origen del caso podría estar relacionado con factores ajenos al interés público. “Lamentablemente, este tipo de situaciones muchas veces tienen un origen ajeno a lo público, cuestión que deberá ser esclarecida”, señaló.

La investigación continúa en manos de la Fiscalía Regional de Valparaíso, que mantiene diligencias en curso para determinar la existencia de delitos.

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