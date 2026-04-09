Agresión a ministra Lincolao: Gobierno dice que hay “tres líderes identificados” y critica a la UACh

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, afirmó que ya existen tres dirigentes estudiantiles identificados por su participación en la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una actividad en la Universidad Austral de Chile (UACh).

El incidente ocurrió durante la inauguración del año académico de la casa de estudios, donde un grupo de estudiantes increpó a la secretaria de Estado con gritos e insultos e incluso le arrojó agua cuando abandonaba el recinto.

Tras lo ocurrido, el Gobierno anunció la presentación de una querella criminal para que se investiguen los hechos.

En conversación con Radio Duna, el ministro Alvarado indicó que durante la mañana fue informado de avances en la identificación de los involucrados. “Durante la mañana me informaron que ya se tiene identificados a los tres líderes que tuvieron mayor participación”, señaló.

Según explicó, se trataría de estudiantes y dirigentes estudiantiles que habrían participado activamente en las manifestaciones. “Ya se sabe quiénes son. Obviamente habrá que esperar su posterior detención. Son estudiantes y dirigentes estudiantiles y existían también antecedentes previos de llamados a esta manifestación”, agregó.

El secretario de Estado también criticó a la Universidad Austral de Chile por no haber adoptado medidas de seguridad durante la actividad. “Aquí también yo creo que hay que apelar al rol de la universidad. Cuando alguien invita a su casa a una persona, obviamente tiene que entregarle las garantías para que se sienta cómodo”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó que no se hayan tomado resguardos pese a que existían señales previas de posibles protestas. “Una situación que puede ser previsible por los ambientes previos, no se toma ningún resguardo ni ninguna medida”, sostuvo.

Alvarado calificó como “inaceptable” lo ocurrido, señalando que la ministra fue amedrentada durante su permanencia en el recinto y posteriormente agredida cuando abandonaba el lugar. “Las imágenes que el país vio ayer en la tarde son muy difíciles de tolerar y aceptar”, afirmó.

Desde el Gobierno también informaron que la ministra Lincolao se encuentra con reposo tras la jornada. La vocera de Gobierno, Mara Sedini, señaló que “está con reposo en este momento. Ayer fue un día muy intenso, muy duro”.

Rector UACh: hay “dos investigaciones”

Por su parte, el rector de la Universidad Austral de Chile, Egon Montecinos, informó que la institución inició una investigación interna paralela a la indagatoria del Ministerio Público.

Según detalló a radio Biobío, el proceso se realiza en el marco del reglamento de derechos y deberes de los estudiantes y contempla sanciones que pueden ir desde amonestaciones hasta la expulsión.

El rector indicó además que la universidad está colaborando con la Fiscalía y poniendo a disposición los registros audiovisuales y otros antecedentes que puedan ser requeridos.

“Hay dos investigaciones en curso (…) la que está llevando Fiscalía y otra que nosotros iniciamos”, señaló.