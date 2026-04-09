El debate sobre violencia política hacia las mujeres que instala la agresión a ministra Lincolao

En un nuevo programa de La Semana Política, la investigadora del Instituto Libertad, Catalina Riquelme, y el abogado del Frente Amplio, Leonardo Jofré, abordaron el episodio de violencia que afectó a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, quien sufrió una agresión por parte de un grupo de estudiantes en la Universidad Austral de Valdivia. Esto, tras su participación en la inauguración del año académico de dicha casa de estudios. Hecho que derivó en la condena transversal de diferentes sectores políticos y el anuncio de una querella desde el Gobierno por el delito de atentado a la autoridad.

“Hoy día pareciera ser que en la política chilena se está volviendo habitual el tema de la violencia política hacia las mujeres. Cabe recordar lo que vimos en periodo electoral, con estas campañas de bots contra la exministra Jara, también a Evelyn Matthei. Entonces me preocupa mucho hoy día que, por un lado, una ministra de Estado haya recibido agresiones físicas directas, y que también, hayan declaraciones vejatorias hacia la ministra de Seguridad, a propósito de temas personales. Parece curioso que hoy día las mujeres que están en espacios de decisión y de poder, sean cuestionadas y directamente agredidas”, declaró Riquelme.

La cientista política agregó que el hecho da cuenta de un “tema mucho más estructural respecto de la violencia política hacia las mujeres, donde la condena transversal de la clase política es absolutamente necesaria”. En esa línea, también apuntó a la necesidad de “acciones concretas y necesarias en materia normativa, para, en definitiva, generar legislación acorde y ver qué se puede hacer más allá de una querella y que, en definitiva, con el paso del tiempo, no desincentive la participación de las mujeres en los espacios públicos”.

Por su parte, Jofré se sumó a la necesidad de instalar un enfoque sobre cómo generar “un plano de discusión política donde no exista violencia a la mujer, que está muy naturalizada y que se debe en gran parte a cuestiones de carácter institucional”.

“Creo que es importante destacar como una cuestión inicial que las acciones que vimos el día de ayer no dan cuenta de la historia del movimiento estudiantil, no son la constante de un movimiento que ha instalado agenda pública en Chile y que ha generado transformaciones de carácter relevante”, agregó.

En esa línea, el exconsejero regional del FA también instaló la necesidad de cuestionar y reflexionar en torno a cómo se está llevando la discusión política en Chile.

“Yo creo que se está cada vez legitimando institucionalmente entre actores políticos, y no solamente en el plano social, las formas violentas de relacionarse como una manera válida y legítima de hacer política. Y lo hemos visto en varios programas de televisión que se han hecho famosos en el último tiempo, donde la constante es la performance política, basada en la agresividad, en el grito, en la cuña más rimbombante, basada en las agresiones a los ministros de Estado, al expresidente Gabriel Boric en su momento, como una manera legitimada y que rinde políticamente”, sentenció.