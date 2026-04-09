Francisco Jacir asume Fiscalía Centro Norte y fija foco en crimen organizado y víctimas

Francisco Jacir asumió como nuevo fiscal regional Metropolitano Centro Norte, en reemplazo de Xavier Armendáriz, en un contexto que calificó como “decisivo” para el Ministerio Público, marcado por el avance del crimen organizado y el aumento de delitos que impactan la vida cotidiana.

En su primer discurso, la nueva autoridad puso énfasis en la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta del sistema penal. “Debemos fortalecer nuestra capacidad de respuesta, elevar la confianza ciudadana y enfrentar con determinación los desafíos que hoy tensionan el sistema penal”, señaló.

Jacir asume la conducción de la fiscalía más grande del país, con jurisdicción sobre varias comunas de la Región Metropolitana, en un escenario donde la persecución penal enfrenta mayores exigencias operativas y de legitimidad.

En ese marco, planteó como eje central de su gestión mejorar la relación con la ciudadanía, especialmente con las víctimas. Sostuvo que el éxito de la persecución penal dependerá de la capacidad de comprender sus necesidades y avanzar hacia mecanismos efectivos de reparación y justicia.

Entre las medidas anunciadas, el nuevo fiscal adelantó la implementación de una oficina de atención permanente y una unidad móvil para acercar la Fiscalía a sectores más alejados, buscando reducir barreras de acceso al sistema judicial.

Asimismo, propuso fortalecer el trabajo territorial y la coordinación con municipios, con el objetivo de facilitar las denuncias y evitar que factores como la distancia o los tiempos de traslado desincentiven a las personas a iniciar procesos judiciales.

En materia de persecución penal, Jacir también anunció ajustes en la organización interna. Entre ellos, la integración de la investigación de delitos sexuales a la Fiscalía de Género y Violencia Intrafamiliar, junto con el fortalecimiento de programas de acompañamiento a víctimas.

El nuevo fiscal advirtió que la expansión del crimen organizado y el aumento de delitos comunes representan una presión creciente sobre el sistema, lo que exige mayor agilidad investigativa y respuestas más oportunas.

Su nombramiento se enmarca en un proceso liderado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, y responde a un concurso público en el que participaron distintos candidatos para encabezar una de las fiscalías más relevantes del país.

La llegada de Jacir abre una nueva etapa en la Fiscalía Centro Norte, con foco en modernizar la gestión, reforzar la persecución penal y mejorar la vinculación con la ciudadanía en un escenario de alta demanda por seguridad.