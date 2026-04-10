Bancada PC llama a no convertir en un “caballo de Troya” agresión contra ministra Lincolao

La jefa de la bancada de diputados del Partido Comunista, Daniela Serrano, llamó a no utilizar la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile como argumento para impulsar cambios en la discusión legislativa sobre seguridad escolar.

La parlamentaria reaccionó luego del ataque registrado en Valdivia durante una actividad académica, hecho que generó críticas transversales desde distintos sectores políticos.

Serrano condenó lo ocurrido, pero pidió cautela respecto del uso político del episodio. “El ataque que ayer conocimos a la ministra de Ciencias sin duda es inaceptable y ayer fue ampliamente repudiado. Lo que ahora corresponde es que la universidad aplique el reglamento interno y sancione ajustándose al debido proceso”, afirmó.

En ese contexto, advirtió que el episodio no debe ser utilizado para introducir modificaciones en materias como la gratuidad universitaria.

“Creo que es importante hacer un llamado a la cautela y a la responsabilidad porque no puede ser este ataque el caballito de Troya para quienes siempre han estado en contra de la gratuidad universitaria”, sostuvo.

La controversia se vincula con el proyecto presentado por el Gobierno del presidente José Antonio Kast para enfrentar hechos de violencia en establecimientos educacionales.

La iniciativa contempla, entre otras medidas, sanciones más estrictas frente a delitos cometidos en recintos educacionales y restricciones para acceder a beneficios como la gratuidad en la educación superior.

En particular, uno de los puntos plantea la inhabilitación para acceder a ese beneficio a estudiantes que hayan sido condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o infraestructura pública.

Frente a este debate, Serrano señaló que corresponde abordar la violencia en el sistema educativo con responsabilidad legislativa. “Tenemos que dar una discusión que esté acorde hoy día a la responsabilidad que tenemos los parlamentarios y parlamentarias de construir políticas públicas para erradicar la violencia de las escuelas y erradicar la violencia de las universidades”, indicó.

Asimismo, llamó a diferenciar estos hechos de las demandas históricas del movimiento estudiantil. “Hay quienes confunden las legítimas demandas del movimiento estudiantil con estos hechos de violencia y desconocen la historia y la legitimidad de movimientos estudiantiles que han construido políticas públicas muy importantes para nuestro país”, concluyó.