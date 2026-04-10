Fiscalía revela que encontraron osamentas humanas en terreno donde vivía Julia Chuñil

La Fiscalía Regional de Los Ríos informó este viernes el hallazgo de una osamenta humana en un terreno ubicado a unos 50 metros de la casa donde vivía Julia Chuñil Catricura, en el sector Huichaco de la comuna de Máfil.

El antecedente fue revelado por la fiscal regional Tatiana Esquivel durante la audiencia de revisión de medidas cautelares que se desarrolla en el Juzgado de Garantía de Los Lagos, en la causa en que se investiga la muerte de la mujer de 72 años.

En el caso están imputados tres de sus hijos por los delitos de parricidio, inhumación ilegal, robo con violencia e intimidación frustrado, maltrato relevante y trato degradante.

Durante la audiencia, la fiscal Esquivel explicó que una de las piezas óseas encontradas en el predio corresponde a restos humanos.

“La muestra ósea analizada presenta un 100 por ciento de correspondencia con ADN humano. Esto significa que todo el material genético detectado en esa muestra pertenece a humano, sin mezcla relevante con otras especies”, indicó.

Según detalló el Ministerio Público, en el lugar también se encontraron otros restos que preliminarmente corresponderían a animales.

Los hallazgos serán enviados a peritajes especializados con el objetivo de determinar la identidad de los restos humanos encontrados.

La audiencia continúa desarrollándose en el tribunal de Los Lagos, donde además se discute la eventual modificación de medidas cautelares respecto de uno de los imputados en la causa.