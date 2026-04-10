Presidente Kast se pone el parche antes de la herida: “No se cambia el Estado completo en un mes”

El Presidente José Antonio Kast participó este viernes en la segunda sesión del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), instancia encargada de supervisar el proceso de auditorías en los distintos organismos del Estado.

Durante su intervención ante la red de auditores públicos, el Mandatario abordó las expectativas sobre la velocidad de los cambios impulsados por su administración. “Uno no cambia un Estado completo en un mes”, afirmó Kast, añadiendo que el Gobierno se encuentra en un proceso de reorganización institucional.

El Presidente recordó que uno de los primeros decretos firmados al inicio de su administración estuvo relacionado con el fortalecimiento de las auditorías internas del Estado.

“El segundo decreto que me tocó firmar era referido al tema de la auditoría (…) nosotros necesitamos que ese auditor se sienta empoderado, que se sienta independiente, que no acepte presiones”, señaló.

Kast sostuvo que el objetivo del proceso es asegurar el correcto uso de los recursos públicos y prevenir irregularidades en la gestión estatal. “Nosotros vamos a trabajar permanentemente porque los recursos se usen bien. Alguien se puede equivocar, y eso se puede corregir”, indicó.

El Mandatario también advirtió que las irregularidades detectadas deberán enfrentar consecuencias administrativas. “Si ahora se inicia un sumario por una acción grave, ese sumario puede terminar en la destitución”, afirmó.

En ese contexto, recalcó que el estándar de cumplimiento de la ley para los funcionarios públicos es estricto. “La ley, para los funcionarios públicos, incluso para mí, es bastante estricta”, señaló.

Kast también respondió a quienes cuestionan el ritmo de las reformas impulsadas por su Gobierno. “Aquellos que nos dicen ‘llevan un mes y todavía no hacen esto o aquello’, bueno, nosotros vamos en un proceso (…) avanzando paso a paso”, sostuvo.

En esa línea, agregó que la estrategia del Ejecutivo es avanzar gradualmente en los cambios institucionales. “Avancemos sin prisa, pero sin pausa”, indicó.

La sesión del consejo contó además con la participación del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quien destacó que el objetivo principal de la instancia es asegurar el buen uso de los recursos públicos. “Los recursos son siempre escasos frente a necesidades sociales angustiantes y apremiantes”, afirmó el secretario de Estado.

Por su parte, la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, quien preside el consejo, resaltó el rol de la red de auditores del Estado en el control del gasto público.

Durante la sesión también se anunció la incorporación de nuevos integrantes al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.

Entre ellos se encuentran el excontralor general de la República, Ramiro Mendoza, y la exdirectora de Presupuestos, Cristina Torres, quienes fueron designados como nuevos miembros de la instancia.