Fernanda García, de Faro UDD y politización del ataque a Lincolao: “Es la degradación del debate”

La jefa editorial de Faro UDD, Fernanda García, abordó las repercusiones políticas tras la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante una actividad en la Universidad Austral de Chile.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la académica destacó que el ataque generó una condena transversal, lo que —a su juicio— representa un punto de acuerdo relevante en el debate público.

“Sería una pena que perdiéramos la oportunidad de avanzar en este logro, que es que por fin estamos todos de acuerdo en algo”, señaló.

García advirtió, sin embargo, que existe el riesgo de que el episodio sea utilizado políticamente, lo que podría desvirtuar ese consenso.

En ese contexto, mencionó que discusiones recientes vinculadas a seguridad en universidades, como la revisión de mochilas en recintos educacionales, ya habían comenzado a politizarse.

“Para muchos es muy violento plantear que a un estudiante de una universidad se le revise la mochila (…) pero llevarlo a la caricatura de que el gobierno es súper conservador y no respeta la privacidad (…) también era una utilización política de ese debate”, sostuvo.

La académica también abordó las dificultades que enfrentan las autoridades universitarias al manejar situaciones de conflicto al interior de los campus.

A su juicio, muchas veces se intenta interpretar las decisiones de las autoridades universitarias desde claves políticas, lo que simplifica un escenario que suele ser complejo de gestionar.

Consultada sobre si observa una utilización política del caso desde distintos sectores, García respondió que ese fenómeno se da en ambos lados del espectro.

“Hay una tendencia de lado y lado (…) a simplificar los argumentos (…) para poder invocarlos en favor de una postura que es más política que sustantiva”, afirmó.

La abogada advirtió que esa dinámica afecta la calidad del debate público. “Eso existe y lo estamos viendo y es la degradación del debate público”, señaló.

Finalmente, García planteó que tanto académicos como medios de comunicación deberían contribuir a elevar el nivel de la discusión pública y evitar que los hechos coyunturales se utilicen exclusivamente con fines partidistas.

“Tenemos que ojalá hacer un esfuerzo (…) para que no sea todo una cuña, que no sea todo sacarte de contexto y usarlo para un fin político”, concluyó.