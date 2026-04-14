“Se nos cae el relato” y “lamentable”: oficialismo critica ausencia de Steinert en comisión clave

Ni oposición ni oficialismo: la molestia fue transversal. La ausencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, terminó por hacer caer una sesión clave en el Senado y dejó al Gobierno enfrentando críticas incluso desde sus propias filas.

La comisión de Hacienda, que debía avanzar en el proyecto de modernización de Carabineros, se dio por fracasada tras solo 22 minutos, luego de confirmarse que ni la ministra ni el subsecretario Andrés Jouannet asistirían.

El episodio generó un fuerte reproche político. El presidente de la instancia, el senador Javier Macaya, calificó la situación como “lamentable”, mientras desde el Ejecutivo el ministro José García Ruminot debió salir a dar explicaciones.

“Claramente hemos tenido aquí una descoordinación (…) y pedir que podamos fijar prontamente una nueva sesión”, señaló.

Pero las críticas más duras llegaron desde el propio oficialismo. El senador Rodolfo Carter fue categórico: “Se nos cae todo el relato. No costaba nada tener otra actitud frente a esto”.

El parlamentario incluso descartó que se tratara de un hecho fortuito. “Esto no es un accidente, esto es desprolijidad”, sostuvo.

En la misma línea, el diputado Agustín Romero advirtió que no habrá espacio para relativizar lo ocurrido, subrayando que la seguridad es un tema prioritario.

El traspié no es menor. La sesión suspendida debía abordar un proyecto considerado clave para enfrentar el déficit de personal en Carabineros y modernizar su funcionamiento interno.

La iniciativa contempla, entre otras medidas, la extensión de la carrera policial, la creación de incentivos al desempeño y nuevas herramientas de gestión para optimizar la distribución del recurso humano.

Sin embargo, el avance legislativo quedó en pausa por una descoordinación que, más allá de lo administrativo, terminó golpeando políticamente al Ejecutivo en uno de sus ejes centrales: la seguridad.