Alcaldesa de Valdivia encara a ministro Poduje: “Habilitar suelo sobre humedales es una catástrofe”

La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann (FA), respondió a las declaraciones del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien señaló que la ciudad se estaría quedando sin suelo habitacional debido a una “mala interpretación” de la ley de humedales.

Según el secretario de Estado, la aplicación de esa normativa habría restringido gran parte del territorio disponible para proyectos habitacionales en la comuna.

Frente a esos dichos, Amtmann afirmó que la situación descrita por el ministro no se ajusta a la realidad local e invitó a la autoridad a conocer directamente la situación de la ciudad. “Las puertas están abiertas para que el ministro de Vivienda pueda venir a Valdivia y pueda conocer la realidad de manera directa”, señaló en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

La alcaldesa explicó que la ciudad enfrenta un déficit habitacional significativo, con una proyección cercana a siete mil hogares que requerirán soluciones de vivienda hacia 2030.

No obstante, aseguró que existen terrenos disponibles dentro del radio urbano para desarrollar proyectos habitacionales. “Tenemos alrededor de 140 hectáreas dentro del radio operacional, de esas el 26% son suelos públicos y el restante aproximadamente 100 hectáreas son privadas, y de esas ya 57 hectáreas se encuentran a la venta”, indicó.

En ese contexto, Amtmann advirtió que el camino para enfrentar el déficit habitacional no pasa por intervenir ecosistemas protegidos. “Habilitar suelo sobre humedales es una catástrofe en términos ambientales y económicos”, sostuvo.

“En términos económicos es altamente ineficiente, porque rellenar un suelo que es humedal, habilitarlo para la construcción, arriesgarse a que se inunda, que las casas queden húmedas, que queden con hongo, es un tremendo desacierto”, agregó.

Por ello, insistió en que el enfoque debería centrarse en acelerar el uso de terrenos disponibles y habilitados dentro del radio urbano de la ciudad. “Enfoquémonos en el suelo que está disponible, que está habilitado para ser construido y que está dentro del radio operacional”, planteó.

Amtmann agregó que los humedales forman parte de la identidad territorial de Valdivia y son un elemento estructural para su planificación urbana.

La comuna fue reconocida en 2025 por la Convención Ramsar como la primera “ciudad humedal” de América Latina y el Caribe, condición que, según la alcaldesa, debe ser considerada en cualquier política de desarrollo urbano.

En esa línea, insistió en que intervenir estos ecosistemas no solo tendría impactos ambientales, sino también económicos y urbanos para la ciudad.