Sedini dice que Gobierno responderá sobre polémica cena en La Moneda por “canales institucionales”

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, abordó la polémica generada por una cena realizada en el Palacio de La Moneda en la que el Presidente José Antonio Kast recibió a excompañeros de Derecho de la Universidad Católica, actividad que fue denunciada ante la Contraloría General de la República.

Consultada por la controversia, la ministra afirmó que el Ejecutivo entregará los antecedentes correspondientes a través de los mecanismos formales.

“Vamos a responder en tiempo y forma dando todos los antecedentes necesarios. Vamos a usar los canales institucionales para poder responder. Es importante responder de manera responsable”, señaló.

La polémica surgió luego de que radio Bío Bío revelara detalles de la actividad realizada el viernes 10 de abril en dependencias del palacio presidencial.

Según la información publicada, el mandatario habría recibido a sus excompañeros universitarios con un menú que incluía tartar de tomates, plateada al jugo con puré rústico y vino tinto.

El encuentro motivó una presentación ante la Contraloría por parte de los diputados del Partido Socialista Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini.

La denuncia busca determinar si la actividad, de carácter privado, se realizó utilizando recursos del Estado y si existía justificación para comprometer fondos públicos en ese contexto.

En el documento presentado ante el organismo fiscalizador, los parlamentarios solicitaron aclarar distintos aspectos del evento.

Entre ellos, la naturaleza y el objetivo de la actividad, la nómina de asistentes, las dependencias utilizadas, el personal destinado al evento, los costos asociados, la imputación presupuestaria y la eventual existencia de reembolsos particulares.

Según las fotografías acompañadas en la presentación, a la cita asistieron decenas de personas vinculadas a la Universidad Católica.

El diputado Manouchehri cuestionó la eventual utilización de recursos públicos en la actividad. “El Presidente puede juntarse con quien quiera en su vida personal. Lo que no puede hacer es cargarle al Estado una celebración de excompañeros y usar la casa de gobierno como salón social”, sostuvo.

En la misma línea, la senadora Daniella Cicardini señaló que, de confirmarse el uso indebido de recursos fiscales, se trataría de un hecho grave. “Los recursos públicos no son para pagar nostalgias universitarias, ni menos cuando se dice que no hay plata. Nadie cuestiona con quién se junta el Presidente, pero no puede usar La Moneda como si fuera su quincho”, afirmó.

Desde Presidencia no hubo respuesta directa sobre el tema hasta el cierre de la publicación que dio a conocer el encuentro, mientras que el Gobierno aseguró que entregará los antecedentes correspondientes cuando sea requerido por las instancias institucionales.