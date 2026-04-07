Reaparece en público el detective en el cual la ministra Steinert tiene un “especial interés”

Luego de que el lunes en la tarde el director general de la PDI, Eduardo Cerna, compareciera ante la Comisión de Seguridad de la cámara baja, a fin de responder -lo que en sentido estricto no hizo- por los cuestionamientos acerca de la remoción de la subdirectora de Inteligencia de la institución, Consuelo Peña, esta mañana la policía civil dio a conocer una importante diligencia realizada por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Cerrillos, relativa a la detención de dos chilenos y un exmilitar iraní que contrabandeaban cigarrillos falsificados desde Paraguay.

En la investigación la PDI decomisó 23 millones de unidades de cigarrillos, por un valor superior a los tres millones de dólares, además de cinco armas de fuego, cargadores extendidos, 50 millones de pesos en efectivo y 15 vehículos, varios de ellos de alta gama. Asimismo, se congelaron 11 inmuebles comprados con el dinero del contrabando.

En el punto de prensa la información fue dada a conocer por la fiscal centro norte Macarena Cañas, así como por el jefe de la prefectura occidente de la PDI, Cristian Ramírez. También estaba presente, aunque a un costado, el jefe de la Bicrim Cerrillos, el subprefecto Mauricio Jorquera, quien llegó a esa unidad policial luego de que en enero de este año fuera trasladado desde Iquique, en medio de la investigación en contra del “Clan Chen”.

El traslado de Jorquera, que era el jefe de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI, así como del oficial de caso, Juan Flores, y de otros dos funcionarios, se originó en un informe de contrainteligencia de la propia PDI, debido al cual Peña determinó que los oficiales cuestionados, todos parte del área que en la PDI se conoce como “Los Lobos” no podían allanar las viviendas que ellos mismos se habían asignado, en la investigación contra el “Clan Chen” (casas en las cuales se suponía que había altas sumas de dinero), por lo que asignó a otros detectives a esa tarea.

Una vez arrestados todos los sospechosos del caso, Peña decidió reasignar a otras unidades del país a los cuatro oficiales, lo que generó la indignación de la entonces fiscal regional, Trinidad Steinert (actual ministra de seguridad pública), la cual, como dijo a El Mostrador el senador Iván Flores, posee un “especial interés en uno de los funcionarios”, en referencia a Jorquera, cuya presencia hoy en la diligencia fue vista por funcionarios de la PDI como una suerte de reivindicación pública del subprefecto, en contra del cual (así como de sus colegas) no se oficializó denuncia alguna, “ni tampoco se hará ahora, pues eso sería quitarle el piso a la ministra y el lunes ya vimos que el director general de la PDI no está dispuesto a remar en contra de ella ni del Presidente”, como aseveró una fuente cercana a la situación.