Los problemas de Sedini se trasladan a RRSS: Vocería borra post con errores ortográficos

Una nueva controversia afecta a la Secretaría General de Gobierno (Segegob), dirigida por la ministra Mara Sedini, a raíz de una publicación en redes sociales que debió ser eliminada pocos minutos después de difundirse debido a varios errores ortográficos.

Durante las últimas horas la cuenta oficial de Instagram de la vocería compartió un video tipo “Reel” sobre la suspensión temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la venta de viviendas nuevas, medida que se extendería por 12 meses.

En una captura del contenido, se podía leer la frase: “Suspencion de IVA a la venta de nuevos inmuebles por 12 meses”, donde la palabra “suspención” presentaba un evidente error ortográfico que generó reacciones en redes sociales.

Además, no fue la única equivocación. En uno de los subtítulos del video, mientras intervenía la vocera, aparecía el texto: “El bajo crecimiento a limitado”, cuando lo correcto era “ha limitado”, correspondiente al uso del verbo haber.

Tras permanecer algunos minutos en línea, el video fue finalmente eliminado. En este contexto, se trata de un nuevo traspié que mantiene a la ministra y a su cartera en el centro de las críticas por el manejo comunicacional del Gobierno encabezado por José Antonio Kast.

Cabe recordar que, más allá de las controversias recientes protagonizadas por Mara Sedini debido a su desempeño, a mediados de marzo la Vocería de Gobierno difundió en redes sociales una publicación en la que se afirmaba que Chile era un “Estado quebrado”. Esta declaración fue posteriormente desmentida de forma categórica por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.