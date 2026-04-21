Cancillería reafirma que no apoyarán candidatura de Bachelet a la ONU: decisión “sigue vigente”

El Gobierno reafirmó su decisión de no respaldar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, en medio de la exposición de la exmandataria ante la Asamblea General.

La jornada marca un momento clave para la aspirante, quien participa en los denominados diálogos interactivos, instancia en la que los candidatos presentan sus propuestas y responden preguntas de los 193 Estados miembros.

Pese a ello, desde el Ejecutivo reiteraron que no habrá cambios en su postura. El canciller Francisco Pérez Mackenna sostuvo que la decisión adoptada previamente se mantiene sin modificaciones. “La probabilidad de éxito era muy baja debido a la fragmentación de candidatos en la región”, afirmó.

La autoridad agregó que también influyeron antecedentes sobre la falta de apoyo de actores relevantes en el proceso, incluyendo posibles vetos dentro del sistema internacional. “Teníamos información”, señaló, al ser consultado por eventuales señales desde Estados Unidos.

Respecto a si la exposición de Bachelet podría modificar el escenario, el canciller fue categórico: “No lo sé, pero creo que la situación que nos llevó a la conclusión que implicó nuestra decisión sigue vigente”.

Actualmente, la candidatura de la exmandataria continúa en carrera con el respaldo de Brasil y México, apoyos que han permitido sostener su postulación en el plano internacional.

La decisión del Gobierno de Chile ha generado reacciones en el mundo político, donde algunos sectores han planteado que este tipo de candidaturas debería abordarse como una política de Estado, dada su relevancia para la proyección internacional del país.